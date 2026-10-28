DF avalia venda direta de produtos de Arinos (MG) na capital

Secretaria do Entorno do DF em encontro com a prefeitura de Arinos (MG) - (crédito: Cedido ao Correio)

Durante encontro entre a equipe técnica da Secretaria do Entorno do Distrito Federal (Seent-DF) e a Prefeitura Municipal de Arinos (MG), nessa terça-feira (28/10), a comitiva do GDF identificou a viabilidade de comercializar na capital a produção agrícola da região da cidade mineira. O objetivo do diálogo era estreitar os laços institucionais e alinhar as necessidades do entorno às capacidades técnicas do DF.

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De acordo com avaliação apresentada no encontro, os produtos de Arinos possuem certificação e falta pouco para estarem prontos para serem negociados de forma direta com o DF. Entre os produtos locais, destaca-se o cultivo de mamão, mandioca e a criação de frango caipira. Essa foi a principal oportunidade identificada pelos participantes da reunião.

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O tema central do encontro foi o levantamento de demandas agrícolas, técnicas e operacionais que podem ser contempladas pela atuação da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF (Seagri-DF). Com base nessas informações, catalogadas em um banco de dados, serão orientados os atendimentos nos municípios da região. Esse diálogo teve como propósito discutir o desenvolvimento integrado entre DF e entorno. A ideia é impulsionar a produção local e pensar de que forma as soluções técnicas do DF podem ser usadas para fortalecer o agronegócio no entorno.

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A comitiva da GDF foi composta pelo coordenador e articulador da parceria, Edgar Alves Lopes, pela assessora Samara Sousa e pelo chefe da Assessoria de Política Social e Infraestrutura do Entorno, Luiz Carlos Ribeiro. O grupo foi recebido pelo prefeito Marcílio Alisson Fonseca de Almeida e pelo secretário municipal de Agricultura, Diego Alexandre.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates