USP e Croplife lançam curso para combater mercado ilegal no agro

A Universidade de São Paulo (USP) e a CropLife Brasil (CLB) lançaram a sexta edição do Programa de Formação no Combate aos Mercados Ilícitos de Insumos Agrícolas. A iniciativa conta com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).
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As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 31 de outubro de 2026. O curso é on-line e voltado para agentes de segurança pública, profissionais de fiscalização, integrantes do Judiciário e do Ministério Público, além de servidores e estudantes ligados ao agronegócio.
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Com 120 horas de duração, a formação ocorre de 1º de novembro de 2026 a 31 de janeiro de 2027. O conteúdo está disponível nos idiomas português e espanhol na modalidade EaD. Os alunos que concluírem o programa recebem um Certificado de Extensão Universitária emitido pela USP.
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Nilto Mendes, gerente de Combate a Produtos Ilegais da CLB, afirma que o crime organizado amplia sua atuação em cadeias do agronegócio, exigindo respostas qualificadas. Ele destaca que a parceria com a USP prepara agentes para os desafios de prevenção, fiscalização e repressão.
Conteúdo e metodologia
O objetivo do programa é preparar os profissionais para fiscalizar, investigar e reprimir práticas ilícitas no setor. A capacitação aborda técnicas, procedimentos e riscos associados a produtos ilegais, com foco na segurança dos agentes.
A metodologia combina conceitos teóricos e situações práticas para facilitar a aplicação do conhecimento. As atividades incluem aulas gravadas com especialistas, exercícios de fixação e seminários especiais.
Caetano Carlos Falone, investigador da Polícia Civil de Mato Grosso e concluinte do curso, relata a importância da formação. "Apesar da experiência prática do dia a dia, alguns conhecimentos foram novos para mim, como o reconhecimento de embalagens falsas e a pesquisa junto aos órgãos competentes", disse.
Estrutura da formação
O conteúdo é dividido em quatro módulos de 30 horas cada, que podem ser realizados de forma independente. A cada etapa concluída, o participante recebe um certificado intermediário. O certificado final, de 120 horas, é concedido após a conclusão de todas as etapas.
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Introdução aos Mercados de Insumos Agrícolas Ilegais;
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Policiamento Ostensivo de Insumos Agrícolas;
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Fiscalização de Insumos Agrícolas Ilegais;
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Investigação de Insumos Agrícolas Ilegais.
Cenário do mercado ilegal
Dados do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF) indicam que 25% do mercado de defensivos agrícolas no Brasil é ilegal. No setor de sementes, a Associação Brasileira de Sementes e Mudas (Abrasem) estima que 30% dos produtos comercializados são ilícitos.
Um estudo de 2025 da CropLife Brasil, em parceria com a Céleres Consultoria, apontou que a pirataria de sementes de soja gera perdas anuais de cerca de R$ 10 bilhões para agricultores, agroindústria e governo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.