Arena Robótica Brasília reúne batalha de robôs, atrações e experiências gratuitas

Giovanna Rodrigues

O Instituto Guilda promove em Brasília a Arena Robótica Brasília 2026, com foco em ciência, tecnologia e inovação. A programação reúne competições entre robôs, desafios educacionais, feira maker, oficinas práticas e atrações interativas. O acesso ao evento é gratuito, mediante retirada prévia de ingressos pela plataforma Sympla.

Um dos destaques da programação é a Batalha de Robôs. Na disputa, equipes colocam máquinas para combater adversários dentro de arenas protegidas, em confrontos que reúnem engenharia, programação, estratégia e criatividade. As disputas se dividem em três categorias baseadas no peso dos equipamentos:

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categoria Beetleweight: até 1,36 kg;

categoria Hobbyweight: até 5,44 kg;

categoria Featherweight: até 13,6 kg.

A Arena de Competições Estudantis reúne equipes do ensino básico ao superior. Os estudantes participam de provas nas modalidades Chão de Fábrica e Seguidor de Linha, com foco em raciocínio lógico, automação, trabalho em equipe e resolução de problemas.

Feira Maker e oficinas

A Feira/Desafio Maker apresenta projetos e protótipos elaborados por estudantes para solucionar problemas reais. O espaço busca incentivar criatividade, empreendedorismo e sustentabilidade. Uma comissão técnica premia os três primeiros colocados, enquanto o público escolhe o trabalho favorito por votação via QR Code. A organização também entrega premiações para melhor design, melhor solução, melhor pitch e melhor banner.

O público pode aprender processos de criação e prototipagem em três modalidades de oficinas maker orientadas por profissionais especializados:

modelagem com caneta 3D;

montagem de robô seguidor de linha;

corte e gravação a laser.

Experiências e demonstrações tecnológicas

Os visitantes encontram áreas temáticas voltadas ao entretenimento e à experimentação. A Arena Gamer disponibiliza videogames e simuladores, enquanto a Arena VR concentra experiências de realidade virtual. Na Arena Drone, os participantes pilotam drones FPV com visão em primeira pessoa dentro de um circuito com obstáculos e cronometragem.

A programação oferece ainda demonstrações de robótica avançada. As atrações incluem interação orientada com robô humanoide, demonstrações e pilotagem controlada de robô quadrúpede e disputas de hóquei de robôs.

Serviço

Arena Robótica Brasília 2026

Data: 6 a 8 de novembro

Horário: sexta e sábado: 9h às 18h; domingo: 9h às 16h

Local: Arena Mané Garrincha (Areninha B)

Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla

Ingressos e informações: https://www.sympla.com.br/evento/arena-robOtica-26/3617088?token=47115737fc1ecb612705af91c7b9a1a9

Realização: Instituto Guilda

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.