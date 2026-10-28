Mulher morre em colisão entre dois carros na BR-251 em São Sebastião

Uma colisão entre dois carros causou a morte de uma mulher na tarde desta quarta-feira (28/10), na BR-251, em São Sebastião. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o sinistro de trânsito também deixou feridas duas pessoas que estavam em um dos veículos.
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Ao chegar no local, a equipe dos Bombeiros constatou que os carros tiveram uma colisão frontal, mas não tiveram mais informações sobre a dinâmica do sinistro. Após o gerenciamento de riscos, os socorristas avaliaram três vítimas, das quais duas foram encaminhadas, conscientes e orientadas, para uma unidade hospitalar; enquanto a outra teve a morte confirmada.
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O trânsito ficou interditado nos dois sentidos durante o atendimento. O local está de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
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