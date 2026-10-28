PCDF prende quatro pessoas por tráfico de drogas no Paranoá e Itapoã

PCDF apreende quatro tabletes e meio de maconha e três celulares em operação contra tráfico de drogas - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Seção de Repressão às Drogas (SRD), prendeu dois homens no Paranoá e uma mulher no Itapoã após investigações sobre tráfico de drogas. Além dos três adultos, um adolescente também foi apreendido. A ação é resultado da Operação Double Strike, deflagrada nessa terça-feira (27/10).

A operação teve início após denúncias recebidas pela 6ª Delegacia de Polícia, do Paranoá, que levaram a SRD a monitorar os investigados e reunir informações sobre a dinâmica de comercialização de drogas. A ação foi dividida em duas fases.

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Na primeira, os policiais monitoraram dois homens suspeitos de fazer entregas de drogas no Paranoá. Os investigadores abordaram a dupla após identificarem a entrega de um tablete de maconha. Nas buscas realizadas no veículo em que estavam, os agentes encontraram maconha e uma pequena quantidade de cocaína.

Na segunda fase, a SRD monitorou uma mulher suspeita de atuar no comércio de drogas em maior quantidade no Itapoã, em conjunto com um adolescente. Segundo as investigações, a mulher era a líder do grupo, enquanto o adolescente, que já havia sido apreendido pela SRD uma semana antes, auxiliava no transporte e armazenamento das drogas.

Os agentes abordaram a dupla após observar o adolescente entregar uma sacola com material suspeito de ser entorpecente para a mulher. Três tabletes e meio de maconha, dois celulares que seriam usados para contatos e negociações das drogas e uma balança de precisão foram encontradas com os envolvidos.

A Operação Double Strike integra as ações permanentes da 6ª DP voltadas à investigação e à repressão ao tráfico de drogas no Distrito Federal, com foco no monitoramento de grupos suspeitos e na interrupção da comercialização de substâncias ilícitas.