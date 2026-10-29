Feira no Templo Shin Budista terá comida típica e atrações gratuitas

Feirinha no Templo Shin Budista terá comida típica e atrações gratuitas neste sábado - (crédito: Divulgação)

Quem procura uma programação diferente para o fim de semana poderá aproveitar a feirinha do Templo Shin Budista, na Asa Sul, neste sábado (30/10). Aberto ao público com entrada gratuita, o evento será realizado das 9h às 14h30, na área entre as quadras SQS 315 e 316, e reunirá gastronomia, artesanato e atividades culturais.

O cardápio terá opções da culinária japonesa e oriental, como yakissoba, onigiri — bolinho de arroz japonês —, korokke, gyoza, tebakara, gyudon e tonkatsu. Também serão vendidos frango xadrez e pastel, ampliando as opções para quem quiser almoçar no local.

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Além das comidas, a feirinha contará com expositores de diferentes segmentos, com produtos como esculturas, doces e itens de confeitaria, artesanato, acessórios e óleos essenciais. O público também poderá encontrar serviços de massagem e outros produtos oferecidos pelos participantes.

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Atividades para todas as idades

A programação inclui aulas experimentais gratuitas de muay thai para crianças e adultos. Os visitantes também poderão participar de uma visita guiada pela nave do templo, para conhecer melhor o espaço e sua tradição religiosa.

Outra atração será o shogi, jogo de estratégia tradicional do Japão semelhante ao xadrez. Quem ainda não conhece a modalidade poderá aprender as regras e experimentar uma partida durante o evento.

Serviço

Evento: Feirinha do Templo Shin Budista

Data: sábado (30/10)

Horário: das 9h às 14h30

Local: Templo Shin Budista, entre as quadras SQS 315 e 316, Asa Sul

Entrada: gratuita

