Feira no Templo Shin Budista terá comida típica e atrações gratuitas

Quem procura uma programação diferente para o fim de semana poderá aproveitar a feirinha do Templo Shin Budista, na Asa Sul, neste sábado (30/10). Aberto ao público com entrada gratuita, o evento será realizado das 9h às 14h30, na área entre as quadras SQS 315 e 316, e reunirá gastronomia, artesanato e atividades culturais.
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O cardápio terá opções da culinária japonesa e oriental, como yakissoba, onigiri — bolinho de arroz japonês —, korokke, gyoza, tebakara, gyudon e tonkatsu. Também serão vendidos frango xadrez e pastel, ampliando as opções para quem quiser almoçar no local.
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Além das comidas, a feirinha contará com expositores de diferentes segmentos, com produtos como esculturas, doces e itens de confeitaria, artesanato, acessórios e óleos essenciais. O público também poderá encontrar serviços de massagem e outros produtos oferecidos pelos participantes.
Atividades para todas as idades
A programação inclui aulas experimentais gratuitas de muay thai para crianças e adultos. Os visitantes também poderão participar de uma visita guiada pela nave do templo, para conhecer melhor o espaço e sua tradição religiosa.
Outra atração será o shogi, jogo de estratégia tradicional do Japão semelhante ao xadrez. Quem ainda não conhece a modalidade poderá aprender as regras e experimentar uma partida durante o evento.
Serviço
Evento: Feirinha do Templo Shin Budista
Data: sábado (30/10)
Horário: das 9h às 14h30
Local: Templo Shin Budista, entre as quadras SQS 315 e 316, Asa Sul
Entrada: gratuita