Comissão da CLDF dá 10 dias para Semob explicar retirada de ônibus

A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) deu prazo de 10 dias úteis para que a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) apresente informações e esclarecimentos sobre a retirada de circulação de 90 ônibus da Auto Viação Marechal, impedidos de operar por determinação judicial há dois dias. A solicitação foi feita nesta quarta-feira (28/10), após os veículos deixarem de sair da garagem da concessionária em razão de pendências financeiras com a Volvo Financial Services, divisão de serviços financeiros do grupo fabricante de veículos.

Presidida pelo deputado distrital Max Maciel (PSOL), reeleito em primeiro lugar nas Eleições 2026, a comissão quer esclarecimentos sobre os impactos operacionais da retirada dos veículos, a situação econômico-financeira da concessionária e o cumprimento das obrigações contratuais. O colegiado também solicitou informações sobre a renovação da frota, a possibilidade de intervenção na concessão e as medidas administrativas e sanções cabíveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A reportagem do Correio entrou em contato com a pasta responsável pelo transporte público do DF, mas até o fechamento desta matéria não recebeu o retorno.

Caso

Na manhã desta quarta-feira (28/10), 90 ônibus da Auto Viação Marechal deixaram de sair da garagem, em cumprimento a uma determinação judicial. A medida está relacionada a pendências financeiras entre a empresa de transporte público e a Volvo Financial Services, divisão de serviços financeiros do grupo fabricante de veículos.

Em nota, a Marechal afirmou ter sido surpreendida pela decisão, alegando que mantém negociações em andamento com a fabricante para resolver as questões entre as partes. A empresa informou ainda que adotou providências para solucionar o impasse e que o restante da frota opera normalmente desde o início da manhã.

A reportagem procurou a empresa para obter mais informações sobre a decisão judicial e os desdobramentos. Confira a nota da empresa na íntegra:

Na manhã desta quarta-feira (28/10), 90 ônibus da Auto Viação Marechal deixaram de sair da garagem em cumprimento a uma determinação judicial.

A empresa foi surpreendida pela medida, uma vez que mantém negociação em andamento com a Volvo para a solução das pendências entre as partes.

A Marechal já adotou todas as providências necessárias para resolver a questão com celeridade e garantir a continuidade do transporte público à população do Distrito Federal.

O restante da frota opera normalmente desde o início da manhã.

O que diz a Volvo?

Em posicionamento enviado ao Correio Braziliense, a Volvo afirmou que a retomada dos veículos ocorreu após um período prolongado de inadimplência contratual. Segundo a empresa, foram realizadas diversas tentativas de negociação ao longo dos últimos seis meses. A fabricante informou ainda que busca alternativas para viabilizar um acordo que permita o retorno dos ônibus à operação regular.

Nota na íntegra:



A Volvo Financial Services esclarece que a retomada de ônibus da Auto Viação Marechal foi uma decisão difícil, mas necessária diante de prolongada inadimplência de contrato financeiro. Antes desta medida, houve inúmeras tentativas de negociação, ao longo dos últimos seis meses.

A Auto Viação Marechal é um cliente tradicional da marca, com uma trajetória de relevante contribuição para a mobilidade urbana. É importante destacar que a retomada dos veículos pauta-se pelo estrito cumprimento dos termos do contrato mantido entre as partes.

A Volvo Financial Services reconhece plenamente a importância desta frota de ônibus para o transporte público de passageiros. Seguimos empenhados em buscar alternativas responsáveis para um acordo que viabilize o imediato retorno dos veículos à operação regular.

Saiba Mais Cidades DF Falha em trem do Metrô-DF provoca evacuação na estação Águas Claras

Falha em trem do Metrô-DF provoca evacuação na estação Águas Claras Cidades DF Foragido suspeito de matar adolescente a facadas é procurado pela PCDF

Foragido suspeito de matar adolescente a facadas é procurado pela PCDF Cidades DF Jovem de 19 anos é preso suspeito de matar rapaz a facadas no Itapoã