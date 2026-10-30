Seicho-No-Ie fará celebração em homenagem a Finados no domingo e na segunda

A regional de Brasília da Seicho-No-Ie realiza, nos dias 1° e 2 de novembro, a Cerimônia Especial de Finados, em Sobradinho, na unidade principal, no Gama e em Taguatinga. A iniciativa oferece um espaço de oração e reflexão para quem deseja homenagear pessoas falecidas.

Com a celebração, a organização também oferece uma reflexão sobre a data, associada à visita a túmulos. Na perspectiva da Seicho-No-le “a vida é eterna, e a oração representa uma forma de expressar amor e gratidão àqueles que partiram”.

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Templo Sheicho No IE na Asa Sul (foto: Ana Dubeux/CB/D.A Press)

Durante a cerimônia, são utilizados os Registros Espirituais da Festividade do Santuário Hozo. A participação é aberta aos interessados em prestar uma homenagem espiritual aos entes queridos falecidos.

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Apenas registros da Festividade do Santuário Hozo serão aceitos. Eles podem ser adquiridos antecipadamente nas Associações Locais da Seicho-No-Ie ou na livraria da Regional DF-Brasília, pelo valor de R$ 4,50 cada.

Templo Sheicho No IE na Asa Sul (foto: Ana Dubeux/CB/D.A Press)

Serviço

Domingo, 1º de novembro:

— 9h: Núcleo Sobradinho, Quadra 11, Área Especial 02, Loja 04, Edifício Renascer

Segunda-feira, 2 de novembro:

— 9h e 15h: Templo da Seicho-No-Ie, EQS 403/404, Área Especial para Templo, Asa Sul

— 9h: Núcleo do Gama, QI 03, Lote 380, Sala 08, Setor Industrial, Edifício Real Center

— 9h: Núcleo de Taguatinga, CNB 13, Lote 04