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FINADOS

Seicho-No-Ie fará celebração em homenagem a Finados no domingo e na segunda

A regional do DF da Seicho-No-Ie abrirá as portas de suas quatro unidades para receber pessoas que queiram prestar homenagem aos entes queridos

Templo Sheicho No IE na Asa Sul - (crédito: Ana Dubeux/CB/D.A Press)
Templo Sheicho No IE na Asa Sul - (crédito: Ana Dubeux/CB/D.A Press)

A regional de Brasília da Seicho-No-Ie realiza, nos dias 1° e 2 de novembro, a Cerimônia Especial de Finados, em Sobradinho, na unidade principal, no Gama e em Taguatinga. A iniciativa oferece um espaço de oração e reflexão para quem deseja homenagear pessoas falecidas.

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Com a celebração, a organização também oferece uma reflexão sobre a data, associada à visita a túmulos. Na perspectiva da Seicho-No-le “a vida é eterna, e a oração representa uma forma de expressar amor e gratidão àqueles que partiram”.

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Templo Sheicho No IE na Asa Sul
Templo Sheicho No IE na Asa Sul (foto: Ana Dubeux/CB/D.A Press)

Durante a cerimônia, são utilizados os Registros Espirituais da Festividade do Santuário Hozo. A participação é aberta aos interessados em prestar uma homenagem espiritual aos entes queridos falecidos.

Apenas registros da Festividade do Santuário Hozo serão aceitos. Eles podem ser adquiridos antecipadamente nas Associações Locais da Seicho-No-Ie ou na livraria da Regional DF-Brasília, pelo valor de R$ 4,50 cada. 

Templo Sheicho No IE na Asa Sul
Templo Sheicho No IE na Asa Sul (foto: Ana Dubeux/CB/D.A Press)

Serviço

Domingo, 1º de novembro:

—  9h: Núcleo Sobradinho, Quadra 11, Área Especial 02, Loja 04, Edifício Renascer

Segunda-feira, 2 de novembro:

—  9h e 15h: Templo da Seicho-No-Ie, EQS 403/404, Área Especial para Templo, Asa Sul

—  9h: Núcleo do Gama, QI 03, Lote 380, Sala 08, Setor Industrial, Edifício Real Center

—  9h: Núcleo de Taguatinga, CNB 13, Lote 04

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 30/10/2026 22:17
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