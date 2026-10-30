Seicho-No-Ie fará celebração em homenagem a Finados no domingo e na segunda

A regional de Brasília da Seicho-No-Ie realiza, nos dias 1° e 2 de novembro, a Cerimônia Especial de Finados, em Sobradinho, na unidade principal, no Gama e em Taguatinga. A iniciativa oferece um espaço de oração e reflexão para quem deseja homenagear pessoas falecidas.
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Com a celebração, a organização também oferece uma reflexão sobre a data, associada à visita a túmulos. Na perspectiva da Seicho-No-le “a vida é eterna, e a oração representa uma forma de expressar amor e gratidão àqueles que partiram”.
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Durante a cerimônia, são utilizados os Registros Espirituais da Festividade do Santuário Hozo. A participação é aberta aos interessados em prestar uma homenagem espiritual aos entes queridos falecidos.
Apenas registros da Festividade do Santuário Hozo serão aceitos. Eles podem ser adquiridos antecipadamente nas Associações Locais da Seicho-No-Ie ou na livraria da Regional DF-Brasília, pelo valor de R$ 4,50 cada.
Serviço
Domingo, 1º de novembro:
— 9h: Núcleo Sobradinho, Quadra 11, Área Especial 02, Loja 04, Edifício Renascer
Segunda-feira, 2 de novembro:
— 9h e 15h: Templo da Seicho-No-Ie, EQS 403/404, Área Especial para Templo, Asa Sul
— 9h: Núcleo do Gama, QI 03, Lote 380, Sala 08, Setor Industrial, Edifício Real Center
— 9h: Núcleo de Taguatinga, CNB 13, Lote 04