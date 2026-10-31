Operação Gerente: homem em surto é contido após ameaçar pai com faca

De acordo com o delegado, a intenção dos criminosos era roubar o celular da vítima, mas o homem reagiu e foi esfaqueado - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem de 21 anos, em situação de surto, foi contido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após entrar em luta corporal com o pai portando uma faca. A corporação foi acionada por populares, na tarde da sexta-feira (30/10), que relataram uma briga envolvendo os familiares no interior de um apartamento, na QR 406, em Samambaia Norte.

No endereço, os policiais foram recebidos pelo pai do jovem, que havia conseguido sair do imóvel antes da chegada da equipe. Dentro do apartamento, os militares encontraram o homem segurando a faca e proferindo xingamentos contra a equipe.

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Diante da gravidade da situação, a PMDF acionou o Centro de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (COPOM), solicitou apoio policial e mobilizou a Operação Gerente, estrutura voltada para ocorrências de alta complexidade. Após a intervenção especializada, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) conseguiram realizar a contenção do homem.

Na sequência, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou atendimento ao jovem e o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia. A ocorrência foi registrada na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

