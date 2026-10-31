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Operação Gerente: homem em surto é contido após ameaçar pai com faca

Pai e filho entraram em luta corporal dentro do próprio apartamento, em Samambaia Norte. A PMDF conseguiu conter o homem

De acordo com o delegado, a intenção dos criminosos era roubar o celular da vítima, mas o homem reagiu e foi esfaqueado - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)
De acordo com o delegado, a intenção dos criminosos era roubar o celular da vítima, mas o homem reagiu e foi esfaqueado - (crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem de 21 anos, em situação de surto, foi contido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após entrar em luta corporal com o pai portando uma faca. A corporação foi acionada por populares, na tarde da sexta-feira (30/10), que relataram uma briga envolvendo os familiares no interior de um apartamento, na QR 406, em Samambaia Norte.

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No endereço, os policiais foram recebidos pelo pai do jovem, que havia conseguido sair do imóvel antes da chegada da equipe. Dentro do apartamento, os militares encontraram o homem segurando a faca e proferindo xingamentos contra a equipe.

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Diante da gravidade da situação, a PMDF acionou o Centro de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (COPOM), solicitou apoio policial e mobilizou a Operação Gerente, estrutura voltada para ocorrências de alta complexidade. Após a intervenção especializada, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) conseguiram realizar a contenção do homem.

Na sequência, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou atendimento ao jovem e o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Samambaia. A ocorrência foi registrada na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).

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Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 31/10/2026 10:45
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