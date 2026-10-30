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Tentativa de golpe

Tentativa de golpe usa nome do Detran-DF para cobrar pagamentos

Nesta sexta-feira (30/10), diversos usuários receberam, via WhatsApp, uma mensagem com cobrança dizendo ser do Detran-DF

Print do WhatsApp mostra o contato com a mensagem de tentativa de golpe - (crédito: Reprodução)
Print do WhatsApp mostra o contato com a mensagem de tentativa de golpe - (crédito: Reprodução)

Nesta sexta-feira (30/10), diversos usuários receberam uma mensagem via WhatsApp, incluindo pessoas que ainda não tiraram suas CNHs, com cobranças de pagamento sobre um contato que diz ser do Detran-DF. O órgão emitiu uma nota, afirmando que as mensagens relatadas configuram tentativa de fraude, "na qual o nome do Detran-DF é utilizado indevidamente para induzir a população ao pagamento de valores".

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Segundo alguns relatos, o fraudador informa ao condutor que existe uma fatura em aberto e que deve ser paga. É disponibilizado um link que encaminha à fatura. Conforme os dados do contato, dá para ver que o número é da Colômbia.

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O Detran-DF orienta a população a não clicar no link, não realizar qualquer pagamento e não fornecer dados pessoais ou bancários. Eventuais débitos devem ser consultados exclusivamente pelos canais oficiais do órgão, por meio do Portal de Serviços do Detran-DF ou do aplicativo Detran-DF Digital.

"Caso suspeite ter sido vítima de golpe, o cidadão deve registrar ocorrência em uma Delegacia de Polícia e entrar em contato com sua instituição financeira para solicitar a contestação da transação e a análise pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED). Também deve guardar comprovantes, capturas de tela e demais evidências relacionadas ao fato", informou o órgão.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

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José Ghesti

Estudante de Jornalismo do IESB, faço parte da editoria de Cidades DF no Correio Braziliense. Meus interesses são cultura e esporte.

Por José Ghesti
postado em 30/10/2026 14:41 / atualizado em 30/10/2026 14:42
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