Tentativa de golpe usa nome do Detran-DF para cobrar pagamentos

Nesta sexta-feira (30/10), diversos usuários receberam uma mensagem via WhatsApp, incluindo pessoas que ainda não tiraram suas CNHs, com cobranças de pagamento sobre um contato que diz ser do Detran-DF. O órgão emitiu uma nota, afirmando que as mensagens relatadas configuram tentativa de fraude, "na qual o nome do Detran-DF é utilizado indevidamente para induzir a população ao pagamento de valores".
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Segundo alguns relatos, o fraudador informa ao condutor que existe uma fatura em aberto e que deve ser paga. É disponibilizado um link que encaminha à fatura. Conforme os dados do contato, dá para ver que o número é da Colômbia.
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O Detran-DF orienta a população a não clicar no link, não realizar qualquer pagamento e não fornecer dados pessoais ou bancários. Eventuais débitos devem ser consultados exclusivamente pelos canais oficiais do órgão, por meio do Portal de Serviços do Detran-DF ou do aplicativo Detran-DF Digital.
"Caso suspeite ter sido vítima de golpe, o cidadão deve registrar ocorrência em uma Delegacia de Polícia e entrar em contato com sua instituição financeira para solicitar a contestação da transação e a análise pelo Mecanismo Especial de Devolução (MED). Também deve guardar comprovantes, capturas de tela e demais evidências relacionadas ao fato", informou o órgão.
Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates
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