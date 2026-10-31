Safras do Cerrado recebe expositores do DF e celebra bioma da capital

Mais de 50 expositores e 12 vinícolas fazem parte da programação do evento - (crédito: Bené França)

O Eixo Cultural Ibero-Americano recebe, até domingo (1°/11), a terceira edição do festival Safras do Cerrado. Ao todo, são 50 expositores e 12 vinícolas que apresentam ao público da capital os sabores do bioma, a partir de aulas-show, talks, oficinas, degustações e encontros que valorizam a gastronomia e produção local. Neste sábado (31/10), a programação vai até às 22h, e, no dia de encerramento, o evento finaliza às 20h. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso na bilheteria digital Tchin Tchin.

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Ao Correio, a idealizadora Julyana Noronha conta que o festival surgiu em 2024, com o propósito de conectar a cadeia produtiva gastronômica da capital, além de dar visibilidade aos produtores locais, em especial cafés, cervejas, cachaças, vinhos, queijos e embutidos. “O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, e, por vezes, o brasileiro não conhece os produtos de qualidade que temos aqui”, pondera a organizadora.

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O Safras tem como parceiro a Economia Solidária, que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET-DF). “Junto a eles, vários expositores, todos os anos, são cadastrados e credenciados para estarem aqui”, diz Julyana. O festival dá espaço para a agricultura familiar, por meio da Associação de Produtores Rurais, e para artesãs locais do Grupo de Artesãs. A participação no evento também é gratuita.

Bruno de Brito, barista há 16 anos e representante da Speciale, que abrange os produtos brasilienses do Café do Sítio, exalta a produção da bebida no DF. “A seca de Brasília ajuda muito no desenvolvimento desse tipo de produto, principalmente na parte de secagem, porque aí o grão não tem nenhum tipo de perda, nem mofa. Não há risco dos grãos estragarem durante o processo, por exemplo”, aponta o expositor.

Representante da Quatro Poderes no evento, Lucas Portela explica que a cervejaria sempre busca incluir elementos do bioma do DF nos produtos, justamente para haver identificação com o lugar em que a marca surgiu. “A gente tem a cajuzinho do Cerrado, por exemplo, que é uma sour, e a pérola do Cerrado, uma IPA que leva maracujá do Cerrado na receita. É azeda, mas docinha ao mesmo tempo, uma delícia”, destaca o expositor. No evento, as cervejas variam entre R$ 13 e R$ 29, em copos de 300ml e 500ml.

