Templo da Boa Vontade realiza programação especial para o Dia de Finados

O Templo da Boa Vontade (TBV) realiza, entre sábado (31/10) e segunda-feira (2/11), o tradicional Plantão de Assistência Espiritual “Os mortos não morrem”, em homenagem ao Dia de Finados. A programação especial, com orações de hora em hora, mensagens ecumênicas e momentos de meditação, tem como objetivo acolher e levar conforto àqueles que sentem falta de um ente querido. Apresentações musicais com solistas e coral e atividades voltadas ao esclarecimento e ao conforto espiritual também fazem parte do cronograma.

No domingo (1°), o TBV organiza o encontro literário “Nós Lemos Paiva Netto”, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, às 9h. A programação celebra o escritor, radialista, compositor, poeta e líder religioso que presidiu a Legião da Boa Vontade (LBV) entre 1979 e 2025. Na segunda, a programação tem início às 8h45, com momentos de Espiritualidade Ecumênica e preces realizados ao longo do dia.

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Das 9h às 15h, serão distribuídos panfletos e publicações com mensagens fraternas e ecumênicas. Também estará disponível o Livro de Preces do Templo da Boa Vontade, para que os visitantes possam registrar os nomes de entes queridos. A programação contará ainda com o momento “Os mortos não morrem”, que abordará formas de lidar com a saudade de quem partiu, além da Hora do Ângelus (Hora da Ave-Maria!), com cerimônia ecumênica de imposição de mãos.

As atividades começaram na manhã deste sábado, com a Cruzada do Novo Mandamento de Jesus — Reunião da Comunhão com Deus, sob o tema “A visão dos Glorificados – A certeza da Vida Eterna (Apocalipse de Jesus, 7:9 a 17)”. Os participantes receberam uma rosa branca para realizar a peregrinação pela Espiral, na Nave do TBV. A programação completa pode ser encontrada nas redes sociais do Templo. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.