Rotam apreende grande quantidade de Maconha durante ações em Samambaia

Os dois detidos e todo o material ilícito apreendido nas duas ocorrências foram encaminhados à delegacia da região - (crédito: Material cedido ao Correio)

Duas operações consecutivas do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), resultaram na prisão em flagrante de dois homens por tráfico de substâncias entorpecentes em Samambaia. As prisões ocorreram no início da noite desse sábado (31/10), com um intervalo de poucas horas entre as abordagens.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 18h. Com o apoio do serviço de inteligência da corporação, as equipes dos prefixos Rotam Alfa localizaram e detiveram um suspeito em posse de um expressivo volume de drogas. No local, os policiais apreenderam uma peça inteira e uma porção grande de skunk — variedade mais concentrada da maconha —, três peças inteiras, 12 porções grandes e sete porções pequenas de maconha, além de quatro balanças de precisão utilizadas para a pesagem do material.

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Pouco tempo depois, às 20h30, as mesmas equipes realizaram uma nova abordagem na região administrativa. Outro homem foi preso em flagrante com mais oito peças inteiras de maconha, oito porções grandes e cinco porções médias da mesma substância, juntamente com outra balança de precisão.

Os dois detidos e todo o material ilícito apreendido nas duas ocorrências foram encaminhados à delegacia da região para o registro do flagrante e a tomada das providências cabíveis.