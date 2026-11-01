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Prisão

Rotam apreende grande quantidade de Maconha durante ações em Samambaia

Operações no sábado (31/10) resultaram na prisão de dois suspeitos de tráfico e apreensão de quilos de maconha

Os dois detidos e todo o material ilícito apreendido nas duas ocorrências foram encaminhados à delegacia da região - (crédito: Material cedido ao Correio)
Os dois detidos e todo o material ilícito apreendido nas duas ocorrências foram encaminhados à delegacia da região - (crédito: Material cedido ao Correio)

Duas operações consecutivas do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), resultaram na prisão em flagrante de dois homens por tráfico de substâncias entorpecentes em Samambaia. As prisões ocorreram no início da noite desse sábado (31/10), com um intervalo de poucas horas entre as abordagens.

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A primeira ocorrência foi registrada por volta das 18h. Com o apoio do serviço de inteligência da corporação, as equipes dos prefixos Rotam Alfa localizaram e detiveram um suspeito em posse de um expressivo volume de drogas. No local, os policiais apreenderam uma peça inteira e uma porção grande de skunk — variedade mais concentrada da maconha —, três peças inteiras, 12 porções grandes e sete porções pequenas de maconha, além de quatro balanças de precisão utilizadas para a pesagem do material.

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Pouco tempo depois, às 20h30, as mesmas equipes realizaram uma nova abordagem na região administrativa. Outro homem foi preso em flagrante com mais oito peças inteiras de maconha, oito porções grandes e cinco porções médias da mesma substância, juntamente com outra balança de precisão.

Os dois detidos e todo o material ilícito apreendido nas duas ocorrências foram encaminhados à delegacia da região para o registro do flagrante e a tomada das providências cabíveis.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Darcianne Diogo e Carlos Silva
postado em 01/11/2026 19:42
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