Adolescente é apreendido com moto clonada em Ceilândia

O mesmo modelo registrava passagens simultâneas por radares instalados no Pará e em Ceilândia - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), neste domingo (1º/11), acusado de pilotar uma motocicleta clonada na região de Ceilândia. A ação foi realizada por equipes do 8º Batalhão da PMDF, na QNP 32, durante patrulhamento ostensivo na área.

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A abordagem ocorreu após os policiais visualizarem o jovem conduzindo uma motocicleta preta na contramão da via e sem os espelhos retrovisores, item de uso obrigatório. Durante a verificação, os militares constataram que o condutor era menor de idade e não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado, o adolescente alegou que o veículo pertencia a um tio falecido e que havia sido trazido do município de Marabá (PA) para o DF pelo pai.

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Na inspeção veicular, os policiais civis e militares identificaram sinais de adulteração, incluindo divergências na numeração do motor, irregularidades no chassi e a falsificação do QR Code impresso na placa. Uma consulta ao sistema de trânsito confirmou a clonagem: o mesmo modelo registrava passagens simultâneas por radares instalados no Pará e em Ceilândia — inclusive com registros no último dia 27 de outubro.

Diante das constatações de ato infracional análogo ao crime de alteração de sinal identificador de veículo automotor, o jovem foi apreendido. Ele foi conduzido, juntamente com a motocicleta recolhida, à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), em Taguatinga, para a formalização dos procedimentos legais.