Motoristas ficam feridas após colisão entre carros e moto em Planaltina

Motoristas ficam feridas após colisão entre dois carros e uma moto - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Duas motoristas ficaram feridas, na noite desta sexta-feira (30/10), após uma colisão envolvendo dois carros e uma moto na DF-128, em Planaltina. Após atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), duas mulheres foram encaminhadas para o Hospital de Planaltina.

Segundo os militares, uma das motoristas estava com suspeita de fratura na pelve, enquanto a outra havia, possivelmente, fraturado o fêmur. Uma terceira pessoa envolvida na colisão foi removida do local por uma ambulância do SAMU. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não se sabe a dinâmica do sinistro.

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Ainda na sexta, na parte da tarde, um homem ficou ferido após uma colisão entre uma caminhonete e um poste, no Park Way, entrada para o Gama. No local, as equipes do CBMDF encontraram o veículo tombado no acostamento da via. O motorista foi atendido pela corporação conforme o protocolo de trauma, mas recusou transporte para unidade médica.

