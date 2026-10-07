PMDF prende dois homens e apreende drogas após denúncia em Taguatinga

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou, na noite desta quarta-feira (7/10), uma ação integrada de combate ao tráfico de drogas na QNG 23, em Taguatinga, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de entorpecentes e equipamentos ilícitos.
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A intervenção teve início durante o patrulhamento do Grupo Tático Operacional (GTOP), do 2° Batalhão da PM (BPM), motivada por denúncias sobre a prática de tráfico de drogas. A operação contou com o apoio do serviço de inteligência do 17° BPM, cujas diligências permitiram identificar a movimentação suspeita nas imediações do endereço informado.
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Durante a averiguação, um homem de 19 anos — com histórico de detenção anterior por porte ilegal de arma de fogo — tentou fugir ao notar a aproximação policial, contudo foi alcançado e abordado pelas equipes.
Com ele, os policiais apreenderam cerca de uma grama de substância com características aparentes de maconha. Ao ser abordado, o suspeito indicou o local onde havia adquirido a droga e apontou outro homem, de 21 anos, como o fornecedor.
Com base nas informações, as equipes se dirigiram ao imóvel indicado, onde encontraram o segundo suspeito e localizaram os demais materiais. Ao todo, a ação resultou no recolhimento de aproximadamente 130 gramas de substância análoga à maconha, 17 unidades de material apontado como LSD, duas balanças de precisão, uma faca com resquícios de entorpecentes, um aparelho celular e R$ 35 em espécie.
Os dois indivíduos foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, à 21ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis. A PMDF ressaltou que a confirmação da natureza dos materiais e a medição da massa oficial das substâncias entorpecentes dependem do resultado de exame pericial.
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