Bombeiros encontram corpo de mulher que se afogou no Recanto das Emas

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou, às 11h30 desta segunda-feira (2/11), o corpo da mulher que se afogou na Cachoeira do Monjolo, no Recanto das Emas. A vítima havia desaparecido na tarde de domingo (1º/11).
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As buscas começaram ainda no domingo, mas precisaram ser suspensas devido às condições climáticas e à elevação do nível do rio. Os trabalhos foram retomados às 6h desta segunda, com a participação da equipe do canil do CBMDF, responsável por localizar o corpo.
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Segundo informações preliminares, a mulher teria sido arrastada pela forte correnteza. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para comparecer ao local e dar andamento aos procedimentos necessários.
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