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TRAGÉDIA

Bombeiros encontram corpo de mulher que se afogou no Recanto das Emas

Vítima foi localizada nesta segunda-feira (2/11), após buscas interrompidas devido à chuva e à elevação do nível do rio, no Recanto das Emas

Segundo informações preliminares, a mulher teria sido arrastada pela forte correnteza - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Segundo informações preliminares, a mulher teria sido arrastada pela forte correnteza - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou, às 11h30 desta segunda-feira (2/11), o corpo da mulher que se afogou na Cachoeira do Monjolo, no Recanto das Emas. A vítima havia desaparecido na tarde de domingo (1º/11).

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As buscas começaram ainda no domingo, mas precisaram ser suspensas devido às condições climáticas e à elevação do nível do rio. Os trabalhos foram retomados às 6h desta segunda, com a participação da equipe do canil do CBMDF, responsável por localizar o corpo.

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Segundo informações preliminares, a mulher teria sido arrastada pela forte correnteza. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para comparecer ao local e dar andamento aos procedimentos necessários.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 02/11/2026 12:51
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