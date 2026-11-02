Homem é encontrado morto com perfurações de arma branca na Estrutural

Não há informações sobre a identidade da vítima ou a autoria do crime - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi encontrado morto com diversas perfurações provocadas por arma branca na noite deste domingo (1º/11), na Estrutural. O corpo estava caído em via pública, na Estrada Parque Ceilândia, na altura da Quadra 1, Conjunto 3, no SCIA/Estrutural. A ocorrência foi registrada por volta das 22h24.

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De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe do 5º Batalhão realizava patrulhamento ostensivo na região quando encontrou o homem caído no chão. Os policiais constataram que a vítima apresentava diversos ferimentos e não tinha sinais vitais.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e compareceu ao local, onde confirmou a morte. A PMDF realizou o isolamento da área e preservou a cena do crime até a chegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A perícia e os procedimentos de investigação ficaram sob responsabilidade da PCDF. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou a autoria do crime.