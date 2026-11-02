Escolas públicas do DF iniciam renovação de matrículas nesta terça (3/11)

Confirmação de matrícula é obrigatória para estudantes do ensino fundamental, do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

A rede pública de ensino do Distrito Federal inicia, nesta terça-feira (3/11), o calendário de renovação de matrículas e inscrições para o ano letivo de 2027. O processo é voltado para a rematrícula, o ingresso de novos alunos e as solicitações de transferência escolar.

Para quem já está matriculado, a renovação deverá ser feita por meio do Formulário de Atualização Cadastral e Confirmação de Matrícula, que será encaminhado pelas próprias escolas. Pais e responsáveis devem preencher, assinar e devolver os documentos até 23 de novembro, seguindo as orientações de cada instituição.

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A confirmação é obrigatória para estudantes do ensino fundamental, do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na educação infantil, as inscrições para creches continuam abertas durante todo o ano, conforme os procedimentos já adotados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

Após o recebimento dos formulários de renovação, as secretarias escolares farão a confirmação das matrículas nos sistemas da SEEDF. Caso os documentos não sejam devolvidos, as equipes das unidades poderão entrar em contato com as famílias para orientar sobre os procedimentos e os prazos.

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Novos estudantes

Quem ainda não estuda na rede pública do DF e deseja ingressar em 2027 poderá realizar a inscrição até 30 de novembro. Para o ensino regular, o procedimento estará disponível no site da Secretaria de Educação ou pelo telefone 156, opção 2.

Já os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) ou outras condições deverão realizar a inscrição presencialmente na Coordenação Regional de Ensino (CRE) de preferência.

Remanejamento

O período para solicitar mudança de escola está previsto para começar em 30 de novembro e seguirá até 4 de dezembro. O pedido deverá ser formalizado na unidade de ensino em que o estudante está matriculado atualmente, com a indicação da instituição desejada para o próximo ano.

A Secretaria de Educação ressalta que a solicitação não garante automaticamente a transferência. O atendimento depende das regras da estratégia de matrícula e da disponibilidade de vagas na escola pretendida.