Fotógrafo vence prêmio com imagem da Chapada dos Veadeiros

O fotógrafo e geógrafo Márcio Cabral, egresso da Universidade de Brasília (UnB), venceu o Grande Prêmio Global do 17º Green Storm Photography Festival com uma imagem produzida na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A fotografia, intitulada Pandora, mostra o arco da Via Láctea sobre um campo de chuveirinhos, plantas conhecidas como sempre-vivas e encontradas na região. O concurso recebeu 14.513 imagens de artistas de 177 países.

A premiação foi entregue em 20 de agosto, durante a 17ª Conferência das Partes (COP17) da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD), realizada em Ulaanbaatar, na Mongólia. O tema desta edição foi Beautiful Rangelands and Grasslands, que propõe destacar a valorização e a conservação de campos e paisagens naturais.

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A imagem premiada foi feita em 2023, mas o projeto começou quase dez anos antes. Em 2014, Cabral iniciou uma série de experimentações para combinar fotografias da flora da Chapada dos Veadeiros com registros do céu noturno. A mesma fotografia já havia recebido outra premiação em 2023.

Segundo o fotógrafo, a escolha dos chuveirinhos ocorreu por causa do formato das flores e do efeito que elas produzem quando iluminadas durante a noite. O nome da obra foi inspirado no filme Avatar, já que o brilho das plantas sob as estrelas lembra a estética do planeta retratado na produção.

“Escolhi os chuveirinhos pela arquitetura única dessas flores. Quando iluminadas à noite sob as estrelas, elas ganham um brilho que lembra o planeta do filme Avatar, de onde veio o nome da obra”, conta.

Cabral afirma que o trabalho também tem o objetivo de chamar a atenção para a biodiversidade do Cerrado e para a necessidade de preservar o bioma. Para ele, a fotografia pode ajudar a tornar conhecidas paisagens e espécies que ainda são pouco valorizadas.

“Ninguém protege o que não conhece. Ao revelar uma estética que parece de outro mundo, mas que está viva no coração do Brasil, a fotografia busca romper a invisibilidade do bioma, despertar o encantamento e gerar a consciência urgente de preservá-lo antes que desapareça”, afirma.

Formado em Geografia pela UnB, o fotógrafo diz que a graduação influenciou a maneira como observa e registra a natureza. Segundo ele, o conhecimento sobre o relevo e a distribuição das espécies ajuda a compreender a relação entre os diferentes elementos da paisagem.

“Em campo, meu olhar não é apenas contemplativo; busco entender por que uma espécie floresce naquele terreno específico e como a topografia conversa com o céu. Essa visão da natureza como um sistema integrado guia minha fotografia até hoje”, destaca.

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Além da fotografia, Cabral desenvolveu uma versão interativa de Pandora em 360 graus, acompanhada de trilha sonora original. O trabalho também foi premiado no The Epson International Pano Awards, concurso de fotografia panorâmica realizado na Austrália. Com o projeto, ele conquistou o título de Melhor Fotógrafo do Ano em Realidade Virtual em 360 graus.

*Com informações da UnB Notícias