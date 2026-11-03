Ex-governador da PB é detido em Brasília por suposto assedio e nega crime

O ex-governador da Paraíba e atual deputado federal eleito Ricardo Coutinho (PT) foi detido em Brasília por suspeita de assediar crianças em Santa Maria. De acordo com a ocorrência registrada, o político teria feito gestos obscenos e chamado crianças para entrar em seu veículo. Coutinho se manifestou, por meio de sua defesa, e negou ter cometido qualquer crime. O fato ocorreu na noite de segunda-feira (2/11)
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Segundo Igor Suassuna, advogado de Ricardo Coutinho, o político teria sofrido tentativa de golpe e extorsão ao levar o enteado para um jogo na Vila Olímpica de Santa Maria. Ainda segundo o advogado, pouco depois de estacionar o carro e entrar no ginásio, Coutinho foi abordado por um jovem que agressivamente fez ameaças de que o carro estaria piscando o alerta e que isso teria a ver com a presença de supostas crianças no local em que o carro foi estacionado.
"Após rechaçar as ameaças desse jovem e ao vê-lo se retirar, Coutinho saiu do ginásio e prontamente acionou a Polícia Militar, com receio de que as ameaças poderiam colocar em risco a segurança dele e de seu enteado. Ricardo foi quem primeiro chamou a Polícia Militar. Em seguida, Ricardo se dirigiu à Delegacia de Polícia Civil com o intuito de denunciar as ameaças e calúnias, onde foi ouvido e depois se dirigiu para sua residência com sua família. Portanto, são falsas os conteúdos jornalísticos de um site de Notícias chamado Francês News. A ocorrência está em apuração e ninguém foi preso", disse nota da defesa.
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Por fim, o advogado de Coutinho informou que "todas as medidas judicias cabíveis serão adotadas com rigor em face das notícias falsas, difamatórias e caluniosas, que foram veiculadas indevidamente na manhã de hoje (3/11)".
Confira reportagem exclusiva da TV Brasília sobre o assunto: