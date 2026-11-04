Vídeo: cão farejador encontra fumo em chinelo de visitante na Papuda

A examinação foi feita por um cão farejador do Núcleo de Operações com Cães (NOC), que indicou para os pés da mulher que aguardava na fila de revista - (crédito: Divulgação/Seape-DF)

A Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) apreendeu 75 gramas de fumo no chinelo de uma visitante de 38 anos, na Penitenciária II (PDF II). O material foi encontrado por um cão farejador do Núcleo de Operações com Cães (NOC), que indicou para os pés da mulher que aguardava na fila de revista.

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Ao examinarem o calçado da visitante, os policiais penais perceberam um volume estranho. Quando abriram a sola, encontraram o material proibido escondido em buracos cavados a mão. A mulher foi encaminhada à Inteligência da PDF II.

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Ela contou que levava o fumo para o filho preso e que o detento venderia a substância dentro da unidade prisional por um valor muito superior ao praticado no comércio. A visitante pode receber uma punição administrativa de até 12 meses de suspensão do direito de visita.

Veja o momento da apreensão: