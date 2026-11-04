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Penitenciária

Vídeo: cão farejador encontra fumo em chinelo de visitante na Papuda

Foram apreendidas 75 gramas de fumo no chinelo de uma visitante de 38 anos, na Penitenciária II (PDF II). Material proibido foi encontrado por um cão farejador, que indicou para os pés da mulher que aguardava na fila de revista

A examinação foi feita por um cão farejador do Núcleo de Operações com Cães (NOC), que indicou para os pés da mulher que aguardava na fila de revista - (crédito: Divulgação/Seape-DF)
A examinação foi feita por um cão farejador do Núcleo de Operações com Cães (NOC), que indicou para os pés da mulher que aguardava na fila de revista - (crédito: Divulgação/Seape-DF)

A Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) apreendeu 75 gramas de fumo no chinelo de uma visitante de 38 anos, na Penitenciária II (PDF II). O material foi encontrado por um cão farejador do Núcleo de Operações com Cães (NOC), que indicou para os pés da mulher que aguardava na fila de revista.

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Ao examinarem o calçado da visitante, os policiais penais perceberam um volume estranho. Quando abriram a sola, encontraram o material proibido escondido em buracos cavados a mão. A mulher foi encaminhada à Inteligência da PDF II.

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Ela contou que levava o fumo para o filho preso e que o detento venderia a substância dentro da unidade prisional por um valor muito superior ao praticado no comércio. A visitante pode receber uma punição administrativa de até 12 meses de suspensão do direito de visita.

Veja o momento da apreensão:

 

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 04/11/2026 18:34
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