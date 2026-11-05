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CORTE DE LUZ

Vila Boa Vista, em Sobradinho II, terá luz cortada nesta quinta-feira

O fornecimento de energia elétrica será interrompido das 10h às 16h para serviços de modernização da rede. Neoenergia destaca que o restabelecimento pode ocorrer antes do prazo caso os trabalhos terminem mais cedo

Para atendimento e registro de ocorrências durante o período, a população conta com o telefone 116 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Para atendimento e registro de ocorrências durante o período, a população conta com o telefone 116 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O fornecimento de energia elétrica será totalmente interrompido na região da Vila Boa Vista, em Sobradinho II, nesta quinta-feira (5/11). O desligamento programado ocorrerá das 10h às 16h. A suspensão temporária é motivada pela execução de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica, além de garantir a segurança das equipes de manutenção que atuarão no local.

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Se as obras forem concluídas antes do horário limite, o fornecimento de energia será restabelecido imediatamente. A orientação serve também para eventuais oscilações ou quedas de energia não programadas ou sem aviso prévio em áreas próximas.

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Para atendimento e registro de ocorrências durante o período, a população conta com o telefone 116. Já os cidadãos com deficiência auditiva ou de fala dispõem do número 0800 701 01 55, mediante o uso de aparelho adaptado.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 05/11/2026 05:30
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