Vila Boa Vista, em Sobradinho II, terá luz cortada nesta quinta-feira

O fornecimento de energia elétrica será totalmente interrompido na região da Vila Boa Vista, em Sobradinho II, nesta quinta-feira (5/11). O desligamento programado ocorrerá das 10h às 16h. A suspensão temporária é motivada pela execução de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica, além de garantir a segurança das equipes de manutenção que atuarão no local.
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Se as obras forem concluídas antes do horário limite, o fornecimento de energia será restabelecido imediatamente. A orientação serve também para eventuais oscilações ou quedas de energia não programadas ou sem aviso prévio em áreas próximas.
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Para atendimento e registro de ocorrências durante o período, a população conta com o telefone 116. Já os cidadãos com deficiência auditiva ou de fala dispõem do número 0800 701 01 55, mediante o uso de aparelho adaptado.
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