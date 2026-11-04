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CRIME

Dois adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em Ceilândia

A dupla foi capturada pela PMDF na QNN 1, após tentar fugir de patrulhamento e descartar sacola com drogas. Um dos menores já possuía mandado de busca e apreensão em aberto e ambos acumulam passagens pelo mesmo ato infracional

Os policiais apreenderam 14 pedras de crack, um simulacro de arma de fogo e R$ 443,50 em espécie - (crédito: Divulgação/PMDF)
Os policiais apreenderam 14 pedras de crack, um simulacro de arma de fogo e R$ 443,50 em espécie - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na tarde de quarta-feira (4/11), por volta das 16h40, uma equipe do 8° Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu dois adolescentes pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na QNN 1, em Ceilândia.

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A ação começou durante um patrulhamento ostensivo na região, momento em que a guarnição policial visualizou a dupla repassando objetos a um homem em situação de rua. Ao notarem a aproximação da viatura, os jovens tentaram fugir em direção a um beco.

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Durante o acompanhamento a pé, os militares observaram quando um dos suspeitos dispensou uma sacola preta e o outro arremessou um objeto que carregava na cintura. A equipe abordou os menores e recuperou os itens descartados no trajeto.

Na checagem do histórico dos envolvidos, constatou-se que um dos adolescentes possuía um mandado de busca e apreensão em aberto e que ambos já contavam com registros anteriores por ato infracional análogo ao tráfico.

Os policiais apreenderam 14 pedras de crack, um simulacro de arma de fogo e R$ 443,50 em espécie. Os dois menores e todo o material recolhido foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente II.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 04/11/2026 23:09
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