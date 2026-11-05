Bets clandestinas ocultam R$ 280 mil em criptomoedas; 30 dessas casas são do DF

Com um complexo sistema de lavagem de dinheiro envolvendo cerca de 100 CNPJs de fachada, bets clandestinas está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por estelionato mediante fraude eletrônica e organização criminosa. Segundo o Departamento de Combate ao Crime Organizado (Decor), as empresas escondiam valores por meio de estabelecimentos fantasmas e criptomoedas. Somente em criptoativos, foram identificados R$ 280 mil. No Distrito Federal, foram identificadas 30 casas de apostas que não possuíam autorização para funcionar.

De acordo com o delegado-chefe da Decor, Paulo Francisco Pereira, além da denúncia da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, apostadores do DF que foram vítimas do esquema também registraram ocorrências na PCDF, relatando o não recebimento dos "prêmios" conquistados nas plataformas de apostas. Em simulações realizadas durante as investigações, os agentes fizeram apostas para verificar quais contas estavam vinculadas aos QR Codes indicados.

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Muitas das empresas que recebiam esses valores não tinham qualquer ligação com jogos ou apostas, o que acendeu um alerta. Entre elas, estavam padarias, lojas de tarô e até mesmo clínicas de atendimento psicossocial. Somente em um lote em Ceilândia, havia 10 empresas de fachada envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro. Recebidas as quantias, os valores eram transferidos para fintechs, uma delas com endereço na famosa via da Faria Lima, grande polo empresarial de São Paulo (SP).

A apuração também chegou a três empresas que tinham autorizações para explorar loterias nos estados da Paraíba e do Rio de Janeiro. Essas permissões, no entanto, eram limitadas à captação de apostadores de determinados territórios, marcas e sites — limitações que não estavam sendo respeitadas pelas casas de apostas.

A dimensão da investigação também aparece nas medidas determinadas pela Justiça. O Juízo das Garantias de Sobradinho autorizou o bloqueio de contas e ativos financeiros de 64 pessoas físicas e 120 pessoas jurídicas, até o limite global de R$ 3,483 bilhões.

Também foi determinada a indisponibilidade de bens dos investigados mantidos em instituições supervisionadas pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).