Polícia prende cinco criminosos por golpe do falso reembolso no DF

Por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corf), a PCDF cumpriu cinco mandados de prisão nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São José dos Campos (SP) e Araraquara (SP) - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma organização criminosa causou prejuízo estimado em R$ 4 milhões a empresas de comércio de eletrônicos. A quadrilha utilizava documentos falsos para adquirir aparelhos, solicitava a devolução do dinheiro sem devolver os produtos e, depois, revendia os dispositivos no mercado clandestino. Nesta quinta-feira (5/11), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu cinco mandados de prisão e sete de busca e apreensão durante a segunda fase da Operação OffService.

O golpe aplicado pelos criminosos ficou conhecido como falso reembolso. Após o trâmite da compra com documentação falsa, os integrantes do grupo solicitavam o reembolso dos valores pagos, com alegações de que os aparelhos apresentavam defeitos, ou que haviam desistido da compra dentro do prazo permitido. Após receberem o dinheiro de volta, os investigados não devolviam os celulares.

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Em seguida, os criminosos alteravam os números de Identificação Internacional de Equipamento Móvel (IMEI) dos aparelhos, código que identifica cada dispositivo, para dificultar o rastreamento. Com a identificação adulterada, os celulares eram revendidos no mercado paralelo ou em lojas ligadas ao líder da associação criminosa.

A operação foi conduzida pela Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf), por meio da Divisão de Falsificações e Defraudações (Difraudes), e ainda apura a atuação do grupo nos crimes de estelionato, uso de documento falso e lavagem de capitais.