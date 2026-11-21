Para fazer piadas com os atendentes, algumas pessoas acionam os telefones de emergência e relatam situações que nunca aconteceram. Os trotes, que podem parecer brincadeiras inofensivas, podem comprometer o trabalho das equipes de socorro e colocar em risco a vida de quem realmente precisa de ajuda. No Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) registrou 3.564 chamadas falsas entre 1º de janeiro e 4 de novembro de 2026, um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 3.421 registros.

Em todo o ano de 2025, a corporação contabilizou 3.976 ocorrências desse tipo, o equivalente a cerca de 11 ligações falsas por dia. Neste ano, a média é de aproximadamente 10 trotes por dia. De acordo com o CBMDF, a maioria das chamadas falsas é feita por crianças. Entre as situações mais recorrentes estão relatos falsos de incêndios em residências, nas próprias casas ou em imóveis vizinhos. Durante o atendimento, alguns comportamentos levantam suspeitas, como risadas, dificuldade para fornecer informações básicas sobre a ocorrência e ausência de um adulto para confirmar o chamado.

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Outra força de segurança prejudicada é a Polícia Militar (PMDF), que, por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), informou que, entre 4 de novembro de 2025 e 4 de novembro deste ano, foram identificadas 19.588 ligações caracterizadas como trote, de um total superior a 1,2 milhão de chamadas recebidas pelo telefone 190. Segundo a corporação, o número representa aproximadamente 1,6% dos atendimentos, com média de 54 trotes por dia e 1.632 por mês, mantendo-se em patamar semelhante ao dos anos anteriores.

Prejuízos

No entanto, o problema não se limita apenas ao tempo gasto pelos atendentes, os chamados falsos também podem comprometer a disponibilidade de recursos humanos e materiais. O golpe telefônico exige o trabalho da Central 193 e, em alguns casos, provoca o deslocamento de viaturas para ocorrências que sequer existem. "Essa mobilização pode prejudicar a capacidade de resposta da corporação, especialmente quando há outras emergências em andamento. O deslocamento desnecessário de uma viatura pode aumentar o tempo de resposta para uma ocorrência real, colocando em risco pessoas que efetivamente necessitam de atendimento", informou a corporação.

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Para tentar identificar chamadas falsas antes do envio das equipes, é feita uma triagem das informações fornecidas pelo solicitante. Os atendentes podem pedir detalhes sobre o endereço, as circunstâncias e as pessoas envolvidas. Também podem utilizar recursos como videochamadas, quando disponíveis e pertinentes, além de buscar a confirmação da situação com outras pessoas que estejam no local.

O CBMDF confirma que há situações em que equipes chegam a ser mobilizadas antes de a falsidade do chamado ser identificada. Quando isso acontece, o deslocamento é reavaliado e, se necessário, os militares são redirecionados para outra ocorrência. "Toda ligação recebida pelo telefone 193 é tratada com seriedade, justamente para que uma emergência verdadeira não seja negligenciada em razão de uma suspeita inicial de trote", acrescenta a corporação.

Para a PMDF, o principal prejuízo dos chamados falsos é o comprometimento do atendimento às emergências reais. O deslocamento desnecessário de viaturas gera custos operacionais e retira equipes que poderiam estar atendendo pessoas em situação de risco. "A PMDF reforça que o telefone 190 deve ser utilizado exclusivamente para situações que necessitem de atendimento policial. Uma chamada falsa pode ocupar uma viatura enquanto outra pessoa, em uma emergência real, aguarda por socorro", afirma em nota.

Penalidades

Além dos prejuízos operacionais, as chamadas falsas também podem trazer consequências na esfera criminal. Segundo o advogado criminalista Alexandre Carvalho, a conduta é caracterizada pela ligação intencional para números de emergência, como 190 e 193, com informações sabidamente falsas sobre crimes, incêndios, acidentes ou vítimas inexistentes. "A linha fica ocupada e as equipes saem para um endereço onde não há nada, enquanto alguém com uma emergência de verdade pode ficar sem atendimento. No fim, a vítima do trote é a sociedade", explica.

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Segundo o especialista, o enquadramento jurídico depende do conteúdo da ligação. Quando alguém inventa um crime para provocar a atuação policial, pode responder por comunicação falsa de crime ou de contravenção, prevista no artigo 340 do Código Penal. A pena é de detenção de um a seis meses ou multa. Em 2026, a PMDF registrou sete ocorrências dessa natureza. Em outro caso, quando a pessoa anuncia um desastre ou perigo inexistente, como um incêndio ou desabamento, pode ser enquadrada na contravenção de provocar alarme falso, prevista no artigo 41 da Lei das Contravenções Penais, cuja pena é de prisão simples de 15 dias a seis meses ou multa.

O criminalista acrescenta que, caso seja comprovado que o trote atrasou um atendimento e que a demora provocou a morte ou lesão de alguém, o autor ainda poderá responder por homicídio ou lesão corporal culposa, a depender das circunstâncias. Também pode haver discussão sobre dolo eventual, caso fique demonstrado que a pessoa assumiu conscientemente o risco do resultado.

Quando a ligação falsa é feita por crianças ou adolescentes, as consequências seguem regras específicas. Menores de 12 anos estão sujeitos a medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). No caso de adolescentes entre 12 e 18 anos podem responder por ato infracional e receber medidas socioeducativas, como advertência, obrigação de reparar o dano e prestação de serviços à comunidade. Na esfera civil, os pais ou responsáveis também podem ser obrigados a reparar os prejuízos causados pelos filhos menores. "Na prática, quem paga a conta é a família", afirma o advogado.