A vítima foi encaminhada para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) - (crédito: Letícia Guedes / CB/DAPress)

Em meio à socos na face e na cabeça, uma mulher se atirou de um carro para escapar da violência que estava sofrendo do próprio companheiro, na madrugada da última quarta-feira (18/11). O caso aconteceu nas proximidades da casa da mãe, na Quadra Norte L (QNL), em Taguatinga Norte. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima levantou-se do chão e correu para a casa da mãe.

Em apuração, os agentes descobriram que os dois estariam em um encontro e que o suspeito estava alcoolizado ao volante. Diante do risco provocado pelo condutor do veículo, a mulher teria repreendido o homem, que passou à agredi-la com socos. Ao chegarem no destino, a mulher saltou do automóvel e correu para entrar no imóvel. O suspeito ainda proferiu ameaças à vítima e sua mãe antes de ir embora, alegando que o veículo foi danificado.

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A corporação foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), às 1h50, e encontraram a vítima na casa da mãe, com escoriações pelo corpo e visivelmente abalada. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para realizar uma avaliação médica na mulher, que recusou encaminhamento para um hospital.

De acordo com a PMDF, os policiais analisaram a gravidade social da violência doméstica e da resistência inicial da vítima em registrar o caso, foi necessário auxílio da Copom Mulher, que orientou a vítima por telefone, resultando em seu encaminhamento para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado