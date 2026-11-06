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Cartórios fazem mutirão para orientar a população sobre golpes imobiliários

O evento ocorre neste sábado (7/11), das 10h às 16h, no Conjunto Nacional, e é aberto ao público. Não é necessário se inscrever para participar do mutirão

Segundo os organizadores, o avanço dos golpes envolvendo a venda de imóveis reforça a importância de verificar documentos e de buscar orientação antes de qualquer negociação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Segundo os organizadores, o avanço dos golpes envolvendo a venda de imóveis reforça a importância de verificar documentos e de buscar orientação antes de qualquer negociação - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Para orientar a população sobre como evitar os golpes na compra de imóveis no Distrito Federal, os Cartórios de Notas realizarão, neste sábado (7/11), um mutirão gratuito, no Conjunto Nacional. Segundo os organizadores, a iniciativa acontece por conta do cenário de crescimento do estelionato no Brasil, que registrou mais de 2,2 milhões de ocorrências em 2025, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026.

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A ação é promovida pelo Colégio Notarial do Brasil do Conselho Federal (CNB/CF) em parceria com os Tabelionatos de Notas participantes. Apesar de o levantamento reunir diferentes modalidades de fraude, o avanço dos golpes envolvendo a venda de imóveis reforça a importância de verificar documentos, identificar corretamente os envolvidos e buscar orientação antes de qualquer negociação.

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A proposta visa a facilitar o acesso da população aos tabeliães. No mutirão, as pessoas irão aprender a reconhecer sinais de risco e entender quais instrumentos podem proteger o patrimônio antes de assumir um compromisso financeiro. 

O evento ocorre das 10h às 16h e é aberto ao público. Não é necessário se inscrever para participar do mutirão. 

 

Serviço

Jornada Notarial 2026 – Segurança Jurídica nas Transações Imobiliárias

Data: sábado, 7 de novembro de 2026

Horário: das 10h às 16h

Local: Shopping Conjunto Nacional

Endereço: SDN, Conjunto A, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70077-900

Informações e locais de atendimento: www.jornadanotarialdafamilia.com.br

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 06/11/2026 17:26
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