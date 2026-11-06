Distrito Federal terá o primeiro encontro de bandas escolares

O Distrito Federal terá o 1º Encontro das Bandas de Música das Escolas de Gestão Compartilhada do DF, neste sábado (7/11), às 18h, no Auditório Pedro Calmon, no Setor Militar Urbano (SMU), com entrada gratuita. A apresentação será aberta à população, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos, e limitada à capacidade do auditório.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), por meio da Subsecretaria de Gestão das Escolas Compartilhadas (SEGECOM), a iniciativa reunirá estudantes e profissionais das unidades escolares para valorizar os talentos musicais dos alunos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais: Ícone de Brasília, Restaurante Universal faz 30 anos e prepara novidades
De acordo com os organizadores, o encontro evidencia a importância das atividades culturais no desenvolvimento de crianças e adolescentes e na construção de valores como disciplina, respeito, responsabilidade, cooperação e espírito de coletividade.
Os familiares e a população são convidados a prestigiar o trabalho musical desenvolvido nas escolas e acompanhar o esforço dos estudantes para a apresentação.
A iniciativa foi implantado em 2019, pelo Programa Escolas Cívico-Militares do Distrito Federal, com quatro unidades pioneiras. Atualmente, conta com 26 escolas participando do encontro.
Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho
Saiba Mais
- Cidades DF Mpox: Ministério de Saúde envia 100 doses de vacina após DF registrar 23 casos
- Cidades DF Faccionado é preso, após ostentar armas ao lado de uma boneca; vídeo
- Cidades DF Policiais disfarçados de engenheiros prendem foragido por homicídio brutal
- Cidades DF Suspeito de um homicídio brutal e outro tentado no Itapoã é preso
- Cidades DF Distrito Federal altera legislação do transporte coletivo escolar
- Cidades DF Treze gatos em situação de maus-tratos são resgatados em Planaltina