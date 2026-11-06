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Distrito Federal terá o primeiro encontro de bandas escolares

Promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), a iniciativa reunirá estudantes e profissionais das unidades escolares para valorizar os talentos musicais dos alunos. A entrada é gratuita

Encontro de Bandas Escolares acontecerá no Auditório Pedro Calmon - (crédito: Divulgação)
Encontro de Bandas Escolares acontecerá no Auditório Pedro Calmon - (crédito: Divulgação)

O Distrito Federal terá o 1º Encontro das Bandas de Música das Escolas de Gestão Compartilhada do DF, neste sábado (7/11), às 18h, no Auditório Pedro Calmon, no Setor Militar Urbano (SMU), com entrada gratuita. A apresentação será aberta à população, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos, e limitada à capacidade do auditório.

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Promovido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), por meio da Subsecretaria de Gestão das Escolas Compartilhadas (SEGECOM), a iniciativa reunirá estudantes e profissionais das unidades escolares para valorizar os talentos musicais dos alunos.

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De acordo com os organizadores, o encontro evidencia a importância das atividades culturais no desenvolvimento de crianças e adolescentes e na construção de valores como disciplina, respeito, responsabilidade, cooperação e espírito de coletividade.

Os familiares e a população são convidados a prestigiar o trabalho musical desenvolvido nas escolas e acompanhar o esforço dos estudantes para a apresentação.

A iniciativa foi implantado em 2019, pelo Programa Escolas Cívico-Militares do Distrito Federal, com quatro unidades pioneiras. Atualmente, conta com 26 escolas participando do encontro.

Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho

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José Ghesti

Estudante de Jornalismo do IESB, faço parte da editoria de Cidades DF no Correio Braziliense. Meus interesses são cultura e esporte.

Por José Ghesti
postado em 06/11/2026 17:35
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