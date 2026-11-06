Presidente da Emater-DF fala sobre a valorização de produtos agrícolas locais

Neste ano, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) vem desenvolvendo uma série de iniciativas voltadas à aproximação dos pequenos produtores do DF com os grandes mercados de Brasília. As principais formas de valorizar a produção local foram o tema da entrevista do presidente do órgão, Cleison Duval, no CB.Agro, parceria do Correio com a TV Brasília, nesta sexta-feira (6/11).

Aos jornalistas Sibele Negromonte e Roberto Fonseca, Duval detalhou o funcionamento do selo Do Agro a Você, da segunda edição do Catálogo conexões e experiências - Turismo, histórias e produtos do campo que encantam e o 2º Concurso Distrital de Queijos Artesanais.

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O selo Do Agro a Você permite aos produtores locais identificarem, na embalagem dos produtos, que aquela mercadoria é proveniente do Distrito Federal. “Estamos fechando um ciclo de apoio nessa identificação, valorizando e identificando esse produto”, afirmou Duval.

Além de identificar o produto, o projeto também prevê a criação de um espaço reservado em supermercados de Brasília para a exibição de mercadorias locais. Os interessados podem se inscrever no projeto em qualquer escritório da Emater-DF até 27 de novembro.

Agora na segunda edição, o catálogo Catálogo conexões e experiências - Turismo, histórias e produtos do campo que encantam apresenta diversas propriedades rurais do Distrito Federal abertas à visitação, como forma de incentivar o turismo rural na região. O chamamento público para participar do projeto está aberto até 30 de novembro.

Duval também ressaltou a importância do Concurso Distrital de Queijos Artesanais como uma forma de aproximar o produtor local aos consumidores. A premiação do concurso acontece no dia 19 de novembro, no Rancho Canabrava (Sobradinho), a partir de 17h. O evento é aberto à população e inclui feira aberta ao público.

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti