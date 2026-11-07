Chuvas em Samambaia derrubam árvores, destroem fiações e destelham residências

Ventania intensa e chuvas na região de Samambaia Sul e Norte, na tarde deste sábado (7/11), deixaram rastros de destruição no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), entre as 13h e as 16h, foram registradas nove ocorrências. Entre elas, quedas de árvores, postes derrubados, muros danificados, destelhamentos de residências e danos a placas de outdoor.

Na QR 113, em Samambaia Sul, os ventos derrubaram um pé de abacate, que caiu sobre a fiação elétrica, um veículo e um muro. Conforme a corporação, as equipes realizaram a desobstrução do local, trabalhando na retirada da árvore. Apesar dos estragos, o CBMDF informou que não há registro de vítimas em decorrência do temporal.

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Em nota, a Neoenergia Brasília informou que a região da EC 415, em Samambaia Norte, teve a fiação afetada pela chuva. Segundo a companhia, os ventos derrubaram uma árvore sobre a rede elétrica, resultando na interrupção pontual do fornecimento de energia nas proximidades. As equipes da empresa foram até o local para reconstruir a rede danificada e a rua foi isolada para garantir a segurança da população.

A região segue enfrentando instabilidade no fornecimento de energia, enquanto a Neoenergia continua atuando para estabilizar a rede.