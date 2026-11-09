Motorista fica ferido após capotar carro na EPIA Sul

CBMDF atende ocorrência de capotamento de veículo de passeio na EPIA Sul - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem ficou ferido após capotar um veículo Fiat Strada na madrugada desta segunda-feira (9/11), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA Sul), na altura do Park Sul, no sentido Plano Piloto. O motorista já estava fora do veículo quando as equipes chegaram. Ele estava consciente e orientado, recebeu os primeiros atendimentos e, após avaliação médica, relatou dores nas costas e foi transportado para um hospital de referência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h16 e mobilizou três viaturas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o veículo capotado às margens da via. Uma das faixas precisou ser bloqueada para a sinalização e o gerenciamento dos riscos.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada. A dinâmica do acidente não foi informada.