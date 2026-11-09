Grupo de combate ao crime inicia operação que investiga comunicação do PCC

Teve início, nesta segunda-feira (9/11), a Operação Mercúrio, que tem como objetivo investigar a estrutura de comunicação montada pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no Distrito Federal. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) começou a operação.

Sob requisição do Gaeco, a 5ª Vara Criminal de Brasília expediu 31 mandados de prisão temporária e 37 de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal, em Goiás e no Maranhão, além de cinco unidades prisionais no Distrito Federal e uma no Rio de Janeiro.

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A operação conta com a ajuda da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/PCDF), com 75 policiais, e da Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), também com 75 policiais. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) apoiou o cumprimento de mandados com oito policiais.

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De acordo com as investigações do Gaeco, o PCC cooptava e pagava os visitantes, chamados de “elos de comunicação”, de detentos para entregar bilhetes, realizando uma comunicação entre os integrantes presos com o meio externo.

Essa ação de comunicação era coordenada por um setor da facção que é dedicado a cumprir essa função, além de organizar atendimentos jurídicos sem propósito para o repasse de informações.

Os investigados são suspeitos de integrarem a organização criminosa. O material apreendido será submetido a perícia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer a atuação do grupo.

Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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