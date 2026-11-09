PCDF prende homem suspeito de homicídio em São Sebastião

Homem de 18 anos é apontado como executor de um assassinato em São Sebastião - (crédito: Divulgação/PCDF)

Júlia Costa*

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, em São Sebastião, um mandado de prisão temporária contra um homem de 18 anos apontado como executor de um assassinato ocorrido em 11 de outubro na região. A prisão foi feita na última sexta-feira (6/11) e o suspeito foi conduzido à 30ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

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A ação foi conduzida no âmbito da Operação Estatuto, que investiga uma série de homicídios praticados em São Sebastião por integrantes de um grupo ligado à uma facção brasiliense. As vítimas teriam desavenças com os criminosos.

O homem preso na última semana é apontado como o autor dos disparos que levaram à morte de Luigi Guilherme Marques, de 23 anos. Na madrugada de 11 de outubro, o morador da Expansão do Capão Comprido foi atingido por tiros no rosto dentro do carro no bairro Bela Vista, em São Sebastião. A companheira da vítima também estava presente no momento. O jovem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu aos ferimentos.

A captura do suspeito se soma a outras prisões realizadas pela Operação Estatuto, entre elas a do homem apontado como líder do grupo, em 15 de outubro, e de outro indivíduo considerado o braço armado do bando, no dia 28 do mesmo mês. No domingo (8/11), a PCDF tomou conhecimento da morte de Jamielson Costa, conhecido como Parazinho, único foragido da operação. Ele foi executado por disparos de arma de fogo em Ceilândia e o caso ainda está sob investigação.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado