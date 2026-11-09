InícioCidades DF
Queda em Bar

"Obrigada, filho, por sua existência", lamenta mãe de jovem que caiu em bar

João Ricardo Damasceno morreu após nove dias internado. O jovem guitarrista de 22 anos caiu de um plano elevado em um bar da Asa Sul e sofreu um traumatismo cranioencefálico: "Este é o meu maravilhoso filho", destacou a pediatra Fábia Queiroga

"Obrigado, filho, por sua existência", lamenta a mãe após a morte do filho que caiu em um bar da Asa Sul - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Mãe de João Ricardo Damasceno, jovem que caiu em um bar da Asa Sul, a pediatra Fábia Queiroga, lamenta a morte repentina de seu filho nas redes sociais. "Obrigada, filho, por sua existência, e agora tire lindas fotos aí e alegre o Céu com sua Guitarra bem tocada", declarou a médica em publicação nas redes sociais. O rapaz morreu, neste domingo (8/11), após nove dias internado.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A pediatra também se mostrou orgulhosa pela trajetória de João Ricardo. "Me saber que participou positivamente da vida de tantas pessoas, que seus amigos nos mostratam que ele era maior do que nós, pais, poderíamos imaginar", afirma em publicação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As informações sobre a data e hora do sepultamento do jovem ainda estão sendo confirmadas pela família da vítima. 

Veja a declaração da mãe de João Ricardo Damasceno:

"Este é o meu maravilhoso filho, que partiu para brilhar no Reino do Céu. Meu fotógrafo, meu guitarrista, meu filho amado. Me conforta saber que participou positivamente da vida de tantas pessoas, que seus amigos nos mostraram que ele era maior do que nós pais poderíamos imaginar! Obrigada filho por sua existência, e agora tire lindas fotos aí e alegre o Céu com sua Guitarra bem tocada. Sua família tem muito orgulho de você! E você está aqui conosco todos os dias!"

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Tags

Por Luiz Francisco
postado em 09/11/2026 16:42
x