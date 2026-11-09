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Jovem que caiu em bar na Asa Sul morre após nove dias internado

A informação foi confirmada pela banda Aurora, da qual a vítima, identificada como João Ricardo Damasceno, era guitarrista

Jovem de 22 anos caiu de um plano elevado, em um bar da Asa Sul, e sofreu traumatismo cranioencefálico - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Jovem de 22 anos caiu de um plano elevado, em um bar da Asa Sul, e sofreu traumatismo cranioencefálico - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Após nove dias internado, morreu, neste domingo (8/11), o jovem de 22 anos que caiu de um plano elevado em um bar da Asa Sul e sofreu um traumatismo cranioencefálico. A informação foi confirmada pela banda Aurora, da qual a vítima, identificada como João Ricardo Damasceno, era guitarrista. O grupo também lamentou a morte do músico nas redes sociais.
Na publicação, a banda declarou que o artista era um "amigo insubstituível" e grande guitarrista. "Te amamos muito, meu amigo, e esperamos que de onde quer que você esteja, esteja feliz e em paz." 
Veja a nota da banda na íntegra:
Te amamos muito, meu amigo, e esperamos que de onde quer que você esteja, esteja feliz e em paz.
Vamos viver por você e em memória a você.
Obrigada por todo seu amor e dedicação.
Você sempre estará vivo em nossa memória e em nossos corações.

Agita.

Amigo insubstituível e grande guitarrista.
Vá em paz, ric

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 09/11/2026 15:54 / atualizado em 09/11/2026 15:56
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