Familiares e amigos se despedem de Alessandra e pedem justiça em Taguatinga

Cerca de 200 pessoas se reuniram na tarde desta segunda feira (9/11), no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, para se despedir de Alessandra da Silva Oliveira Andrade, de 26 anos, assinada com um tiro na cabeça, na madrugada de domingo (8/11), pelo policial militar Bruno Cardoso dos Passos, 27. Amigos e familiares prestaram as últimas homenagens e pediram justiça.
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“Alessandra era uma menina linda, maravilhosa. Onde ela chegava, conquistava todo mundo. Era um brilho da família. Agora, nós queremos justiça, porque a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Dependemos da justiça do homem e de Deus. Só justiça”, declarou Denise Rodrigues, 45, tia da vítima.
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Alessandra foi morta após a comemoração do aniversário de Bruno, marido da melhor amiga dela. Na volta para casa, por volta das 3h40, o militar abriu fogo dentro da van que transportava o grupo de 16 pessoas, no momento em que o motorista parou para calibrar o pneu do veículo em um posto na 302 Sul.
O soldado foi preso pela PM, ainda de madruda, no parque da cidade. A fisioterapeuta Alessandra da Silva morreu no local, com um tiro na cabeça, e outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas um colega de farda de Bruno, que segue internado em estado grave no Hospital de Base.
Estagiárias sob supervisão de Eduardo Pinho
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Brunna Ramos
Estagiária na editoria de cidades do Correio Braziliense e comunicadora popular. Graduando em jornalismo no IESB, tem interesse por moda, cultura underground e pautas em defesa de pessoas periféricas e marginalizadas.