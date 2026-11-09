Celina Leão anuncia que fará mudanças na estrutura do governo em 2027

Reunião com os secretários de estado e presidentes de empresas - (crédito: Foto: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou que pretende promover mudanças na estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal (GDF) a partir de 2027. A reorganização deverá ser oficializada por meio de um decreto previsto para 1º de janeiro, com a divulgação dos nomes dos novos secretários e das alterações nas pastas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9/11), após reunião com o secretariado, no Palácio do Buriti.

Entre as mudanças já definidas está a criação de uma agência de turismo para o Distrito Federal. Segundo Celina, a proposta é fortalecer o setor e ampliar sua participação na economia local. “É a capital da República, para realmente trazer o turismo aqui para o Distrito Federal, como uma das grandes fontes de receita do DF”, afirmou.

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A reestruturação também prevê cortes e alterações em outras secretarias. A governadora disse que pretende combinar indicações partidárias com critérios técnicos na escolha dos novos integrantes do governo. “A gente só tem quatro anos de governo, então o meu foco está na gestão, de entregar o melhor governo”, declarou.

Sobre os cargos comissionados, Celina afirmou que todos serão exonerados com a publicação do decreto. Depois, ela decidirá quem permanecerá na administração. A governadora não detalhou o número de cargos que serão cortados nem quais órgãos passarão por mudanças.