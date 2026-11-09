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Celina Leão anuncia que fará mudanças na estrutura do governo em 2027

Decreto previsto para 1º de janeiro deve exonerar todos os comissionados, além de oficializar a criação de uma agência de turismo, alterações nas secretarias e a escolha dos novos titulares das pastas

Reunião com os secretários de estado e presidentes de empresas - (crédito: Foto: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)
Reunião com os secretários de estado e presidentes de empresas - (crédito: Foto: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou que pretende promover mudanças na estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal (GDF) a partir de 2027. A reorganização deverá ser oficializada por meio de um decreto previsto para 1º de janeiro, com a divulgação dos nomes dos novos secretários e das alterações nas pastas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (9/11), após reunião com o secretariado, no Palácio do Buriti.

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Entre as mudanças já definidas está a criação de uma agência de turismo para o Distrito Federal. Segundo Celina, a proposta é fortalecer o setor e ampliar sua participação na economia local. “É a capital da República, para realmente trazer o turismo aqui para o Distrito Federal, como uma das grandes fontes de receita do DF”, afirmou.

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A reestruturação também prevê cortes e alterações em outras secretarias. A governadora disse que pretende combinar indicações partidárias com critérios técnicos na escolha dos novos integrantes do governo. “A gente só tem quatro anos de governo, então o meu foco está na gestão, de entregar o melhor governo”, declarou.

Sobre os cargos comissionados, Celina afirmou que todos serão exonerados com a publicação do decreto. Depois, ela decidirá quem permanecerá na administração. A governadora não detalhou o número de cargos que serão cortados nem quais órgãos passarão por mudanças.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 09/11/2026 17:50
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