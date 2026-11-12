Tradicional bazar da cidade completa 50 anos praticando a solidariedade

Bazar do Rema consagrou-se na cidade por suas peças artesanais feitas por colaboradores ao longo do ano - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Entre pinheiros, biscoitos e quebra-nozes decorados cuidadosamente, o Bazar de Natal da Casa Espírita Recanto de Maria (Rema) volta a encantar Brasília de 13 a 15 e 20 a 22 de novembro. Nesta edição histórica de 50 anos, o evento será na sede do Rema, localizado no Lago Sul. Além do clássico stand natalino, a quermesse conta com outras sete sessões, onde os frequentadores encontrarão brinquedos, bijuterias, itens para bebês e o Cantinho da Etiennette; uma casa de doces com 100 tipos de biscoitos e 30 sabores de geleias.

O bazar anual consagrou-se na cidade por reunir peças artesanais, feitas minuciosamente por 60 colaboradores ao longo de todo o ano. Segundo o coordenador do evento, Maurício Maia, o acompanhamento de tendências é um verdadeiro trabalho de formigas. Na busca incessante de novos achados, os integrantes viajaram para capitais, como Belo Horizonte e São Paulo, além de cidades interioranas como Campinas (SP) e Arcadas (SP). "Já tivemos anos em que as peças de Natal eram predominantemente azuis, e outras em que voltaram a ser vermelhas. Precisamos estar atentos a isso para oferecer o que as pessoas procuram", descreve o coordenador.

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Ao lado de decorações tradicionais de Natal, os destaques deste ano incluem vários modelos de quebra-nozes e um baleiro artesanal com uma gavetinha que, ao ser puxada, libera doces. Ao todo, 1.500 peças estarão à venda. "Uma característica importante do nosso trabalho é que não utilizamos decoupage com guardanapo (técnica de colagem de figuras). Todas as nossas peças são pintadas à mão, de forma puramente artística", compartilha Maurício.

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Para além dos artigos natalinos, as demais seções incluem: Cantinho do Lar, Infantil, Decoração, Crochês, Baby e Bijuteria. No primeiro, estarão disponíveis artigos artesanais para a decoração da cozinha, como bandejas, xícaras e porta-filtro de café. Enquanto, no espaço Infantil, podem ser encontrados brinquedos feitos de madeira, como carrinhos, caminhões e fazendinhas — clássicos educativos que estimulam a coordenação motora, a criatividade e a imaginação das crianças.

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No espaço de Crochês, serão exibidas, principalmente, toalhas e panos de pratos. Na seção Baby, os produtos são específicos para recém-nascidos, à exemplo de roupinhas, decorações de quarto e roupas de cama. Na ala de Bijuteria, estão disponíveis para a compra colares, brincos e echarpes (acessórios novos). Por fim, na seção de Decoração, os frequentadores do bazar encontrarão itens para embelezar a sala, como vasos e quadros artesanais. "É um trabalho muito interessante porque desenvolve o potencial artístico de cada pessoa, revelando talentos em quem nunca havia pintado antes", descreve Maurício sobre o trabalho dos voluntários.

A roda da caridade

Quem participa do bazar ainda tem a oportunidade de auxiliar na manutenção das ações sociais da Casa Espírita Recanto de Maria. De acordo com a presidente do Rema, Octicília Sabino, o dinheiro angariado com o evento beneficente subsidia campanhas promovidas pela instituição religiosa, que também acontecem anualmente. Ao longo dos 12 meses, a casa distribui enxovais e cestas básicas para famílias carentes, mensalmente.

Conforme Octicília, no início de cada semestre letivo, o Rema doa material escolar para crianças de famílias de baixa-renda. "Além disso, em época de frio, nós doamos cobertores àqueles que precisam, entre outras campanhas que se mostrem necessárias no decorrer do ano", descreve a presidente. O valor arrecadado também vai para a manutenção da casa, uma vez que o Rema não coleta mensalidade nem taxa dos fiéis. "Ou seja, essa grande feira de Natal, junto a uma pequena editora, são as únicas fontes de renda da instituição", detalha.

Tudo que é produzido e vendido no Bazar é criado pelos voluntários, que pintam, bordam e confeccionam. As seções encontradas pelo público são criadas pelos colaboradores, que também atendem nos dias de feira. A advogada Angela Santarém, de 64 anos, participa da feira como voluntária há mais de 20 anos. No bazar, ela atua como artesã, pintando peças de todas as categorias da seção de Natal.

Moradora do Lago Sul, ela ainda auxilia na elaboração de artigos infantis. "No Rema desenvolvi minha pintura de uma forma muito especial, sinto-me feliz e me traz uma paz maravilhosa", descreve a voluntária. Segundo Angela, o artesanato do Rema se destaca pelas peças iniciadas na madeira, no tecido e na tela de forma crua, ganhando formas refinadas. "O amor de cada artesão está em cada peça feita", compartilha.

Sabores da cozinha Rema

A arte dos enfeites não é a única que passa pelas mãos dos voluntários. Pratos como o cremoso frango ao emmental (queijo francês), polpetone e filé com massa ao molho Alfredo estarão presentes nas mesas do restaurante nesta 50º edição. Àqueles que desejarem levar os pratos da Casa Espírita para a própria ceia, podem adquiri-los congelados, como o tradicional bacalhau à consulesa. "Na sexta-feira (13/11), serviremos o frango. No sábado (14/11), o prato principal será o polpetone. No domingo (15/11), teremos o filé", detalha o coordenador.

A cultura gastronômica está presente desde a fundação da instituição, em 1976, quando eram realizados almoços e jantares para arrecadar recursos para construir uma sede própria. "Com isso, a culinária do Rema ficou muito conhecida, o que nos levou inclusive a lançar o livro A Saborosa Cozinha do Rema, com receitas da casa. O que deixou o nosso bacalhau à consulesa muito famoso", lembra Maurício.



