Defesa Civil, Bombeiros e Neoenergia unem forças para enfrentar El Niño

Em um cenário em que existem 3.139 pessoas morando em locais classificados como de risco alto ou muito alto, as consequências das mudanças climáticas provocadas pelo El Niño podem castigar ainda mais o Distrito Federal. Entre novembro e dezembro, as máximas podem chegar a aproximadamente 30°C em dias de menor nebulosidade, mesmo durante a estação chuvosa, que tende a ser marcada por oscilações bruscas. Para lidar com futuras ocorrências causadas pela condição, diversos órgãos locais uniram esforços de ação e prevenção, apresentados nesta terça-feira (10/11), na Neoenergia Brasília.

O meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Mozar Salvador alertou para o potencial de temporais, com descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo. "Ele (o El Niño) demonstra que tem uma característica mais intensa do que a maioria dos fenômenos anteriores", destacou. Segundo Salvador, o fenômeno atingiu a marca de 2°C de temperatura da superfície do mar (TSM) no Oceano Pacífico Equatorial no último trimestre, parâmetro que o coloca na classificação de muito forte.

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De acordo com o meteorologista, há poucos precedentes históricos de El Niño nessa intensidade durante o mesmo período do ano. A expectativa é que o fenômeno alcance seu pico entre novembro e dezembro, com possibilidade de ultrapassar os 2°C. "El Niño deve persistir até fevereiro, março, abril, pelo menos na categoria de fraco", projetou.

Para o Centro-Oeste, especialmente o DF, a principal característica esperada é a irregularidade na distribuição das chuvas. Embora o volume acumulado possa ficar próximo da média histórica ou ligeiramente abaixo, isso não significa que a precipitação será uniforme ao longo dos meses. "Há uma leve tendência de chuvas mais irregulares. Ou seja, uma tendência de chuvas abaixo da média histórica durante o verão e durante o outono", detalhou.

Outro efeito esperado é a elevação das temperaturas médias durante o verão. No DF, as máximas podem chegar a 30°C em dias de menor nebulosidade, mesmo durante a estação chuvosa. "Em geral, a temperatura máxima é que dá um salto maior e a gente está falando de temperaturas em torno de 27°C, 28°C, chegando a 30°C durante esse período", afirmou.

Pontos de perigo

Diante da previsão, a Defesa Civil reforçou a necessidade de preparação das comunidades que vivem em áreas vulneráveis em 12 regiões administrativas (veja quadro).

Secretário-executivo da Defesa Civil, Sandro Gomes, destaca as ações de prevenção e a infraestrutura de apoio (foto: Ed Alves CB/DA Press)

Entre os problemas identificados estão enxurradas, alagamentos, inundações, erosões, voçorocas, deslizamentos e movimentações de massa. O secretário-executivo da Defesa Civil, Sandro Gomes, ressaltou que a classificação não representa uma previsão de que acidentes ou tragédias necessariamente ocorrerão.

As principais medidas recomendadas pela Defesa Civil do DF para o período chuvoso são a poda preventiva de árvores, a limpeza de calhas e condutores de água, a revisão dos telhados e a verificação da fixação das telhas. "A maioria das telhas que vieram a se danificar não foi somente porque o granizo caiu, mas porque elas foram levadas pelo vento. Não estavam fixadas corretamente", disse.

Ele também comentou a orientação da Defesa Civil Nacional manter em casa um kit de emergência com alimentos e água suficientes para três dias. "Não vemos como necessidade prioritária fazer esse acúmulo ou estoque de alimentos ou de água para esses três dias, porque temos um corpo de governo que trabalha e atua em todas as cidades do DF", explicou.

Esquema especial

Para lidar com eventuais ocorrências, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) preparou um esquema especial de atendimento para a estação chuvosa, com 25 grupamentos de pronto emprego distribuídos pelo território e cinco unidades especializadas para ocorrências de maior complexidade. "Capacitamos mais de 180 militares para ficarem como especialistas na Operação Período Chuvoso", afirmou o tenente-coronel Marcelino Almeida.

Tenente-coronel Marcelino Almeida detalha a preparação da corporação para reforçar o atendimento em situações de contingência (foto: Ed Alves CB/DA Press)

O oficial enfatizou que a corporação precisa estar preparada para ocorrências concentradas em curtos intervalos de tempo. Em setembro, por exemplo, os bombeiros registraram mais de 60 atendimentos em apenas 24 horas. "Apesar de, às vezes, termos essa perspectiva de que a chuva vá ficar em torno, abaixo ou ligeiramente acima da média, não significa que não tenhamos eventos fortes de chuva", assinalou.

Em situações que ultrapassam a capacidade de atendimento regular, a corporação pode ampliar rapidamente o efetivo empregado. Um dos mecanismos é a formação de forças-tarefa com militares especializados, além da mobilização de profissionais que estão no expediente ou em período de folga. "Podemos ter em poucas horas um agrupamento de especialistas para ampliar a nossa capacidade de resposta e atuar numa ocorrência específica", explicou.

A mobilização é coordenada pelo Sistema de Comando de Incidentes, modelo que permite reunir diferentes instituições sob uma mesma estrutura de comando. A estratégia busca organizar os recursos disponíveis, melhorar a comunicação e evitar a duplicidade de esforços durante grandes emergências. "A gente consegue organizar diferentes instituições sob o mesmo comando, para que tenha eficiência, diminuir duplicidade de recursos e melhorar a comunicação", enfatizou o tenente-coronel.

Rede elétrica

A Neoenergia Brasília poderá ampliar em até cinco vezes a capacidade de atendimento durante situações de contingência provocadas por temporais no DF. O planejamento prevê reforço de equipes próprias e terceirizadas e monitoramento climático em tempo real. "Se for necessário, contamos com o suporte de outras empresas do grupo distribuídas em todo o território nacional", salientou o superintendente técnico da empresa, Felipe Costa.

De acordo com Costa, a companhia estabeleceu diferentes níveis de contingência para ampliar gradualmente o efetivo conforme a gravidade das ocorrências. No primeiro estágio, a mobilização prevê aumento de 20% das equipes. No nível de alerta seguinte, a quantidade de profissionais é dobrada. No terceiro nível, toda a estrutura disponível pode ser acionada.

Para reduzir o tempo de resposta às ocorrências, a empresa informou que passou de uma base operacional centralizada, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), para 10 bases distribuídas pelo DF. A estrutura conta ainda com aproximadamente 770 eletricistas próprios em campo e outros 500 terceirizados. Somente neste ano, foram contratados 80 novos profissionais.

Costa também apresentou os investimentos realizados desde a chegada da concessionária ao DF. Entre 2021 e 2025, foram aplicados R$ 1,4 bilhão em melhorias na rede de distribuição. Para o próximo ciclo, incluindo 2026, a previsão é de R$ 3,1 bilhões, com prioridade para o reforço e a renovação da infraestrutura elétrica.





Áreas de risco

Nº de áreas de risco alto ou muito alto: 23

Nº de regões onde estão localizdas: 12 (Arniqueira, Fercal, Gama, Núcleo Bandeirante, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Setor Habitacional Água Quente, SCIA, Sobradinho II, Sol Nascente/Pôr do Sol e Vicente Pires)

Nº de residências: 987

Nº de pessoas: 3.139

Recomendações

» Poda preventiva de árvores;

» Limpeza de calhas e condutores de água;

» Revisão dos telhados

» Verificação da fixação das telhas.



