O Correio Braziliense conquistou o Prêmio de Melhor Cobertura de Brasília no 22º Prêmio Engenho de Comunicação – O Dia em que o Jornalista Vira Notícia. A cerimônia de entrega foi realizada ontem. A premiação reconhece profissionais, programas e veículos de comunicação que se destacam na produção jornalística a partir da capital federal.

A editora do site do Correio Braziliense, Mariana Niederauer, foi a porta-voz durante a premiação. "É um trabalho em equipe. Todos os colegas que já foram premiados comentaram sobre os desafios que a gente enfrenta diariamente, e isso reflete o nosso trabalho na redação", afirmou.

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Mariana também agradeceu os colegas e ressaltou que "é uma honra fazer parte da cobertura local".

Organizado pela jornalista Kátia Cubel, presidente da Engenho Comunicação, o prêmio traz nove categorias competitivas. A jornalista e radialista Mara Régia, da Rádio Nacional e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), recebeu a Homenagem do Ano. A iniciativa busca reconhecer a atuação de profissionais e organizações da imprensa, destacando princípios como liberdade de expressão, ética, transparência, cidadania e democracia.

Correio ganha Melhor Cobertura de Brasília no Prêmio Engenho (foto: CB/DA Press)

A comissão julgadora desta edição foi presidida pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Também integram a comissão julgadora a secretária de Desenvolvimento Social do DF, Giselle Ferreira; o coordenador acadêmico do curso de Jornalismo do UniCEUB, Bruno Nalon; a diretora do Espaço Cultural do Tribunal de Contas da União (TCU), Elisa Bruno; e a diretora jurídica do Senar, Eliziane Carvalho.

O Correio Braziliense concorreu nas categorias Veículo do Ano e Cobertura de Brasília.

O colunista e assessor de relações institucionais do Correio, Miguel Jabour, agradeceu a realizadora do prêmio, Katia Cubel. "Katia, você é uma guerreira. Nós admiramos você. Muito obrigado por fazer essa festa elegante e de grande credibilidade", disse. Jabour também parabenizou outros colegas de imprensa presentes na premiação. "Jornalistas, vocês são a razão de estamos aqui hoje. Parabéns a todos e muito obrigado", pontuou.

A edição conta com patrocínio do Sistema CNA-Senar, Sistema Cofeci-Creci, Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra), ApexBrasil, Caixa Econômica Federal e Governo do Brasil. O Instituto Palavra Aberta e o Jornalistas&Cia são apoiadores institucionais.







