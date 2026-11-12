Alta de casos de covid no DF preocupa diante da baixa cobertura vacinal

O número de casos de covid-19 no Distrito Federal quase triplicou em pouco mais de um mês, o que acendeu um alerta para a retomada da circulação do vírus na capital. Na semana epidemiológica 38, encerrada em 2 de outubro, foram registrados 53 diagnósticos. Na semana 43, encerrada em 6 de novembro, o total chegou a 148 — um aumento de 179,2%. A escalada ocorre em meio à baixa procura pela vacinação, especialmente preocupante entre os grupos mais vulneráveis às complicações da doença.

Apesar da alta recente, os números acumulados de 2026 ainda são inferiores aos do ano passado. Até 6 de novembro, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) contabilizou 2.460 casos, contra 10.247 no mesmo período de 2025, uma redução de 76%.

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A queda no comparativo anual, porém, não elimina a preocupação. A cobertura vacinal permanece distante da meta de 90% estabelecida para os grupos prioritários. Entre crianças menores de 5 anos, o índice é de 53,4%. Já entre gestantes, chega a 42,2%. Entre idosos, está em 34,2%.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que, entre janeiro e 31 de outubro, foram registradas 106 internações por covid-19 no DF. A pasta também ressaltou que idosos e pessoas com condições de saúde preexistentes, como hipertensão, doenças cardíacas e pulmonares, diabetes e câncer, apresentam maior risco de desenvolver quadros graves. Contudo, "qualquer pessoa pode contrair covid-19 e evoluir para uma condição grave", alertou a secretaria.

A orientação da SES-DF é que pessoas com sintomas compatíveis com a doença, como febre, tosse, dor de garganta, coriza ou falta de ar, procurem atendimento nos serviços de saúde e sigam as recomendações médicas. A pasta também recomenda evitar o contato físico com outras pessoas durante o período de sintomas, especialmente com idosos e pacientes com doenças crônicas.

Cuidado

A dose de reforço contra a covid-19 continua disponível, gratuitamente, para os grupos prioritários, conforme as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, fazem parte do público-alvo puérperas, pessoas imunocomprometidas, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e comorbidades. Para a população em geral que ainda não recebeu nenhuma dose do imunizante, é ofertada uma dose da vacina atualizada.

Apesar da elevação recente dos registros, André Bon, coordenador da Infectologia do Hospital Brasília e head de Infectologia da Rede Américas, explica que a oscilação no número de infecções é um comportamento esperado da doença. "A covid não tem uma sazonalidade clara, mas acontece em picos, como aconteceu durante a pandemia. São períodos nos quais temos aumento do número de casos e, depois, redução", explica.

O infectologista acrescenta que esse movimento está relacionado à quantidade de pessoas suscetíveis à infecção na população. "Isso geralmente acontece porque o vírus encontra um bolsão de pessoas suscetíveis, não vacinadas, e começa a se disseminar. Aumenta o número de casos, depois reduz o número de pacientes suscetíveis e, assim, cai também o número de infecções", detalha.

O coordenador de pneumologia do Hospital Santa Lúcia (HSL), William Schwartz, explica que a mudança no clima pode favorecer indiretamente a transmissão da covid-19, principalmente pela maior permanência das pessoas em ambientes fechados e com pouca ventilação. Segundo ele, a chuva, por si só, não provoca a doença, mas as condições de convivência podem facilitar a circulação do vírus.

"O ponto principal é o compartilhamento de ambientes pouco ventilados. E a evolução do vírus pode facilitar a reinfecção", esclarece. O médico chama a atenção para a queda na adesão à vacinação diante da redução dos casos. "Cada vez mais as pessoas veem menos casos e acabam deixando a vacinação desatualizar. E isso compromete grupos mais vulneráveis, que ficam mais desprotegidos e têm maior risco de complicações quando pegam o vírus", observa.

Segundo o infectologista e professor da Universidade de Brasília (UnB) Jonas Brandt, a capacidade de mutação do coronavírus exige que a população mantenha a imunização atualizada. “Um dos grandes desafios das doenças como a covid é que o vírus tem uma alta mutação, com necessidade de revacinação periódica. Então, precisamos que as pessoas, principalmente dos grupos de risco, estejam se revacinando a cada seis meses”, explica.

Brandt alerta que a baixa cobertura vacinal pode favorecer o agravamento da doença, sobretudo com o aumento da circulação do vírus. A preocupação não se limita à quantidade de novas infecções. “O risco das baixas coberturas neste momento é que, com o aumento da circulação do vírus, ele consiga encontrar pessoas mais vulneráveis, de grupos em que pode causar doenças mais graves”, ressalta.

O professor também chama a atenção para a importância da vacinação contra a influenza, outro vírus respiratório que pode provocar quadros graves e internações. “Quando vacinamos as pessoas contra o vírus da influenza, evitamos que elas tenham casos graves, precisem de internação e, com isso, aliviamos a sobrecarga hospitalar, para garantir o atendimento de outras doenças”, afirma.

Vítima

A médica Angélica Iara Felipe Lima, 49 anos, moradora do Sudoeste, conta que costuma tomar anualmente a dose de reforço contra a covid-19, principalmente por trabalhar na área da saúde. Neste ano, porém, adiou a vacinação, que geralmente ocorre em janeiro, e acabou contraindo a doença em março. "No fim de semana, fiquei resfriada também, mas foi mais intenso, com muita dor no corpo, febre baixa, típico de virose, e uma vontade de ficar deitada, sonolência, sem vontade de comer nada", relata.

Ela lembra que, na primeira onda da pandemia, chegou a contrair covid-19 de forma assintomática, quando ainda não havia vacinas disponíveis. Para Angélica, a experiência reforçou a importância de manter a imunização em dia, mesmo após já ter tido a doença. "A quantidade de vírus que o corpo recebe durante a infecção pode não ser suficiente para garantir uma imunidade duradoura. Mesmo quem já teve a doença deve se vacinar após 30 dias", disse.

De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar quatro semanas (30 dias) após o início dos sintomas para receber a vacina. Nos casos assintomáticos, o intervalo deve ser contado a partir da data do resultado positivo do teste, seja RT-PCR ou antígeno.