Alta de casos de covid no DF preocupa diante da baixa cobertura vacinal

O número de casos de covid-19 no Distrito Federal quase triplicou em pouco mais de um mês, o que acendeu um alerta para a retomada da circulação do vírus na capital. Na semana epidemiológica 38, encerrada em 2 de outubro, foram registrados 53 diagnósticos. Na semana 43, encerrada em 6 de novembro, o total chegou a 148 — um aumento de 179,2%. A escalada ocorre em meio à baixa procura pela vacinação, especialmente preocupante entre os grupos mais vulneráveis às complicações da doença.
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Apesar da alta recente, os números acumulados de 2026 ainda são inferiores aos do ano passado. Até 6 de novembro, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) contabilizou 2.460 casos, contra 10.247 no mesmo período de 2025, uma redução de 76%.
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A queda no comparativo anual, porém, não elimina a preocupação. A cobertura vacinal permanece distante da meta de 90% estabelecida para os grupos prioritários. Entre crianças menores de 5 anos, o índice é de 53,4%. Já entre gestantes, chega a 42,2%. Entre idosos, está em 34,2%.
Em nota, a Secretaria de Saúde informou que, entre janeiro e 31 de outubro, foram registradas 106 internações por covid-19 no DF. A pasta também ressaltou que idosos e pessoas com condições de saúde preexistentes, como hipertensão, doenças cardíacas e pulmonares, diabetes e câncer, apresentam maior risco de desenvolver quadros graves. Contudo, "qualquer pessoa pode contrair covid-19 e evoluir para uma condição grave", alertou a secretaria.
A orientação da SES-DF é que pessoas com sintomas compatíveis com a doença, como febre, tosse, dor de garganta, coriza ou falta de ar, procurem atendimento nos serviços de saúde e sigam as recomendações médicas. A pasta também recomenda evitar o contato físico com outras pessoas durante o período de sintomas, especialmente com idosos e pacientes com doenças crônicas.
Cuidado
A dose de reforço contra a covid-19 continua disponível, gratuitamente, para os grupos prioritários, conforme as orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Além de crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, fazem parte do público-alvo puérperas, pessoas imunocomprometidas, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente e comorbidades. Para a população em geral que ainda não recebeu nenhuma dose do imunizante, é ofertada uma dose da vacina atualizada.
Apesar da elevação recente dos registros, André Bon, coordenador da Infectologia do Hospital Brasília e head de Infectologia da Rede Américas, explica que a oscilação no número de infecções é um comportamento esperado da doença. "A covid não tem uma sazonalidade clara, mas acontece em picos, como aconteceu durante a pandemia. São períodos nos quais temos aumento do número de casos e, depois, redução", explica.
O infectologista acrescenta que esse movimento está relacionado à quantidade de pessoas suscetíveis à infecção na população. "Isso geralmente acontece porque o vírus encontra um bolsão de pessoas suscetíveis, não vacinadas, e começa a se disseminar. Aumenta o número de casos, depois reduz o número de pacientes suscetíveis e, assim, cai também o número de infecções", detalha.
O coordenador de pneumologia do Hospital Santa Lúcia (HSL), William Schwartz, explica que a mudança no clima pode favorecer indiretamente a transmissão da covid-19, principalmente pela maior permanência das pessoas em ambientes fechados e com pouca ventilação. Segundo ele, a chuva, por si só, não provoca a doença, mas as condições de convivência podem facilitar a circulação do vírus.
"O ponto principal é o compartilhamento de ambientes pouco ventilados. E a evolução do vírus pode facilitar a reinfecção", esclarece. O médico chama a atenção para a queda na adesão à vacinação diante da redução dos casos. "Cada vez mais as pessoas veem menos casos e acabam deixando a vacinação desatualizar. E isso compromete grupos mais vulneráveis, que ficam mais desprotegidos e têm maior risco de complicações quando pegam o vírus", observa.
Segundo o infectologista e professor da Universidade de Brasília (UnB) Jonas Brandt, a capacidade de mutação do coronavírus exige que a população mantenha a imunização atualizada. “Um dos grandes desafios das doenças como a covid é que o vírus tem uma alta mutação, com necessidade de revacinação periódica. Então, precisamos que as pessoas, principalmente dos grupos de risco, estejam se revacinando a cada seis meses”, explica.
Brandt alerta que a baixa cobertura vacinal pode favorecer o agravamento da doença, sobretudo com o aumento da circulação do vírus. A preocupação não se limita à quantidade de novas infecções. “O risco das baixas coberturas neste momento é que, com o aumento da circulação do vírus, ele consiga encontrar pessoas mais vulneráveis, de grupos em que pode causar doenças mais graves”, ressalta.
O professor também chama a atenção para a importância da vacinação contra a influenza, outro vírus respiratório que pode provocar quadros graves e internações. “Quando vacinamos as pessoas contra o vírus da influenza, evitamos que elas tenham casos graves, precisem de internação e, com isso, aliviamos a sobrecarga hospitalar, para garantir o atendimento de outras doenças”, afirma.
Vítima
A médica Angélica Iara Felipe Lima, 49 anos, moradora do Sudoeste, conta que costuma tomar anualmente a dose de reforço contra a covid-19, principalmente por trabalhar na área da saúde. Neste ano, porém, adiou a vacinação, que geralmente ocorre em janeiro, e acabou contraindo a doença em março. "No fim de semana, fiquei resfriada também, mas foi mais intenso, com muita dor no corpo, febre baixa, típico de virose, e uma vontade de ficar deitada, sonolência, sem vontade de comer nada", relata.
Ela lembra que, na primeira onda da pandemia, chegou a contrair covid-19 de forma assintomática, quando ainda não havia vacinas disponíveis. Para Angélica, a experiência reforçou a importância de manter a imunização em dia, mesmo após já ter tido a doença. "A quantidade de vírus que o corpo recebe durante a infecção pode não ser suficiente para garantir uma imunidade duradoura. Mesmo quem já teve a doença deve se vacinar após 30 dias", disse.
De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar quatro semanas (30 dias) após o início dos sintomas para receber a vacina. Nos casos assintomáticos, o intervalo deve ser contado a partir da data do resultado positivo do teste, seja RT-PCR ou antígeno.
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Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.