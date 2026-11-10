Planaltina terá centro urbano requalificado com novas praças e calçadas

Átila Lustosa*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF) aprovou o projeto de requalificação dos setores de Educação e Comercial, na Quadra 2 do Centro Urbano de Planaltina. A medida foi oficializada pela Portaria nº 169, de 6 de novembro, publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (9).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O projeto propõe melhorias nas calçadas, reorganização de estacionamentos, ampliação da arborização e recuperação de praças e espaços verdes. Elaborado pela equipe técnica da Seduh, o projeto abrange 150.158 m² e alcança a Praça do Estudante, a Praça da Bíblia, uma área verde próxima ao Setor de Hotéis e Diversões e espaços públicos entre os setores Comercial e de Educação.
Na Praça do Estudante, a proposta prevê a reorganização dos equipamentos esportivos. Já no espaço entre os setores Comercial e de Educação, há previsão de parquinho infantil, área para animais de estimação (parcão), bancos, mesas e ambientes arborizados.
A circulação de pedestres é um dos principais eixos da iniciativa. Para melhorar a acessibilidade, o projeto conta com 2.369 metros de calçadas acessíveis, 7.259 metros de passeios compartilhados, 45 rampas e 73 plataformas elevadas.
No total, estão previstas 832 vagas para veículos, sendo 107 reservadas para pessoas com deficiência e idosos, além de 84 para motocicletas e 104 para bicicletas. A iniciativa abrange ainda 29.625 m² de áreas verdes e o plantio de 325 árvores.
A elaboração das diretrizes partiu de demandas apresentadas pela comunidade local e pela Administração Regional de Planaltina, que apontaram a necessidade de recuperar e qualificar os espaços públicos da região. Após a aprovação pela Seduh, o projeto será encaminhado à Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), responsável pelo prosseguimento dos projetos complementares de engenharia.
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
Saiba Mais
- Cidades DF QualificaDF reabre inscrições para 10 mil vagas em cursos gratuitos
- Cidades DF Nota Legal divulga lista dos 100 bilhetes premiados no segundo sorteio
- Cidades DF Neoenergia pode ampliar em até cinco vezes equipes durante temporais no DF
- Cidades DF CLDF aprova projeto que permite reeleição para Mesa Diretora por 15 votos a 1
- Cidades DF DF terá terça-feira de céu nublado e pancadas de chuva
- Cidades DF Dia Mundial da Filosofia terá programação especial em Brasília