Planaltina terá centro urbano requalificado com novas praças e calçadas

Durante o desenvolvimento dos estudos, a Seduh consultou concessionárias de serviços públicos para identificar possíveis interferências das redes de infraestrutura existentes - (crédito: Divulgação)

Átila Lustosa*

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh-DF) aprovou o projeto de requalificação dos setores de Educação e Comercial, na Quadra 2 do Centro Urbano de Planaltina. A medida foi oficializada pela Portaria nº 169, de 6 de novembro, publicada no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (9).

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O projeto propõe melhorias nas calçadas, reorganização de estacionamentos, ampliação da arborização e recuperação de praças e espaços verdes. Elaborado pela equipe técnica da Seduh, o projeto abrange 150.158 m² e alcança a Praça do Estudante, a Praça da Bíblia, uma área verde próxima ao Setor de Hotéis e Diversões e espaços públicos entre os setores Comercial e de Educação.

Na Praça do Estudante, a proposta prevê a reorganização dos equipamentos esportivos. Já no espaço entre os setores Comercial e de Educação, há previsão de parquinho infantil, área para animais de estimação (parcão), bancos, mesas e ambientes arborizados.

A circulação de pedestres é um dos principais eixos da iniciativa. Para melhorar a acessibilidade, o projeto conta com 2.369 metros de calçadas acessíveis, 7.259 metros de passeios compartilhados, 45 rampas e 73 plataformas elevadas.

No total, estão previstas 832 vagas para veículos, sendo 107 reservadas para pessoas com deficiência e idosos, além de 84 para motocicletas e 104 para bicicletas. A iniciativa abrange ainda 29.625 m² de áreas verdes e o plantio de 325 árvores.

A elaboração das diretrizes partiu de demandas apresentadas pela comunidade local e pela Administração Regional de Planaltina, que apontaram a necessidade de recuperar e qualificar os espaços públicos da região. Após a aprovação pela Seduh, o projeto será encaminhado à Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), responsável pelo prosseguimento dos projetos complementares de engenharia.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado