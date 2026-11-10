PMDF prende dois homens por furto no Núcleo Bandeirante

Imagens de câmera de segurança mostram suspeito saindo de estabelecimento alvo de furto no Núcleo Bandeirante - (crédito: Reprodução/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, na noite de segunda-feira (9/11), dois homens por furto no Núcleo Bandeirante. A corporação recuperou equipamentos eletrônicos e instrumentos musicais levados pelos criminosos. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação da dupla.

A corporação foi acionada para averiguar uma ocorrência de furto em andamento em uma loja na Avenida Dom Bosco. Ao se aproximarem do Mercadão, os policiais observaram um homem com atitude suspeita em um beco. O homem arremessou alguns objetos no chão e fugiu a pé, após perceber a aproximação da equipe. Ele foi capturado cerca de 1,5 km de distância.

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Depois, os policiais retornaram ao local e recolheram os objetos arremessados pelo homem, incluindo seis facas, uma televisão de 49 polegadas e três instrumentos musicais. O proprietário do estabelecimento furtado reconheceu os bens recuperados.

Em outra abordagem, a PMDF abordou um segundo envolvido, com quem foi localizado um notebook pertencente à mesma vítima. O envolvimento da dupla no furto foi confirmado por imagens de câmeras de segurança e pelo relato de uma testemunha.

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Além desse caso, os policiais também tiveram a imagens de monitoramento de outros estabelecimentos que também foram alvos de furtos em dias anteriores. De acordo com a corporação, um dos detidos aparece nas gravações, o que indica possível envolvimento dele no arrombamento de outra loja na Avenida Central, além de furtos em uma farmácia, no domingo (8/11), e em uma padaria, na madrugada de 3 de novembro.