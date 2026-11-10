Nota Legal divulga lista dos 100 bilhetes premiados no segundo sorteio

Por meio do segundo sorteio de 2026, mais de 12 mil bilhetes foram premiados pelo Programa Nota Legal - (crédito: Divulgação/ Agência Brasília )

A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) divulgou, nesta terça-feira (10/11), a lista dos 100 primeiros bilhetes premiados no segundo sorteio do Nota Legal de 2026. Os prêmios para esses beneficiários variam entre R$ 1 mil e R$ 1 milhão.

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Os beneficiários têm até o dia 4 de fevereiro de 2027 para indicar ou corrigir os dados bancários no site do Nota Legal para resgate do prêmio. As instruções completas de como conferir o resultado do sorteio e atualizar o cadastro de dados pessoais no programa estão disponíveis de forma virtual.

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A Secretaria Executiva da Receita fará o pagamento dos valores em três lotes, ainda sem data confirmada, a partir da ordem de indicação das informações bancárias dos vencedores. O primeiro lote abrange aqueles que indicaram os dados até 26 de novembro; o segundo, as indicações feitas entre 27 de novembro e 28 de dezembro; e, por último, as indicações feitas entre 29 de dezembro e 4 de fevereiro.

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No total, o Nota Legal distribuirá R$ 3,5 milhões entre os 12,6 mil bilhetes vencedores. Os prêmios variam de R$ 100 a R$ 1 milhão. O prêmio principal foi para um morador do Paranoá que gastou R$ 49,90 na compra de um sorvete no Shopping Conjunto Nacional.