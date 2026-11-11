Inmet emite alerta amarelo e prevê chuva nesta quarta (11/11)

A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O brasiliense deve sair de casa preparado para enfrentar um dia de céu carregado e possibilidade de chuva nesta quarta-feira (11/11). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades. A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo a meteorologista do Inmet Luciana Cirino, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. Pela manhã, há possibilidade de chuva com trovoadas, à tarde, a precipitação deve ocorrer de forma isolada. À noite, a previsão é de novas pancadas acompanhadas de trovoadas. As temperaturas devem variar entre 20°C e 26°C, enquanto a umidade relativa do ar pode chegar a 95%, com mínima de 60%.

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“O cenário é comum nesse período de transição entre a primavera e o verão, quando calor e umidade favorecem a formação de nuvens e a ocorrência de chuva”, afirmou Luciana. A atuação de sistemas meteorológicos no sul da Bahia, em interação com condições da região central do país, também contribui para a nebulosidade. A previsão é de que o tempo instável continue, pelo menos, até domingo.

