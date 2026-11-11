Vídeo: Mãe e filho são presos após atacarem jovem com facão

Mãe e filho são presos por atacarem jovem com facão em São Sebastião - (crédito: Cedido ao Correio)

Um homem de 25 anos e sua mãe, de 52, foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investigados pela tentativa de homicídio qualificado de um jovem de 23 anos, atacado a golpes de facão. O crime ocorreu na madrugada de 16 de agosto, por volta das 4h20, na Avenida Comercial de São Sebastião. Veja o momento:

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Segundo as investigações, a vítima, que deixava um estabelecimento da região, se envolveu em uma discussão com um grupo de pessoas. Em seguida, passou a ser perseguida por três integrantes do grupo por várias quadras, sendo atingida por diversos golpes de facão, inclusive na região na nuca. Ao tentar de levantar, ainda ferida, a vítima foi novamente golpeada. Os agressores fugiram, deixando o homem caído no local.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e encaminhou a vítima, com lesões extensas e intensa hemorragia em estado grave, ao Hospital Regional do Paranoá.

As investigações, conduzidas pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO) da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), se baseiam na análise das imagens captadas por câmeras de segurança de seis pontos diferentes, entre estabelecimentos comerciais, agências bancárias e o Fórum de São Sebastião, além de vídeos gravados por testemunhas.

Com base nos elementos reunidos, a PCDF pediu pela prisão temporária dos investigados, medida autorizada pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. Os mandados foram cumpridos na tarde de terça-feira (10/11), e os detidos foram conduzidos à 30ª DP.

Segundo a PCDF, os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima na forma tentada, cuja pena prevista é de 12 a 30 anos de prisão, reduzida de um a dois terços em razão da tentativa.

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A corporação segue em busca de localizar o terceiro envolvido no crime. Informações que possam auxiliar no trabalho da polícia podem ser repassadas à PCDF, com garantia de sigilo e anonimato, pelo telefone 197.