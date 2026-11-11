Chuvas avançam no Centro-Oeste e em outros quatro estados; veja previsão

Chuvas fortes atingem importantes regiões agrícolas do país entre quarta-feira (11/11) e quinta-feira (12/11). As instabilidades se concentram no Matopiba e em estados do Centro-Oeste, com risco de temporais e queda de granizo em Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso.

No Centro-Sul brasileiro, as temperaturas sobem devido ao afastamento de um sistema de alta pressão pós-frontal. O retorno dos ventos de norte favorece a elevação do calor e da umidade no interior do território nacional.

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Instabilidade no campo e alertas de granizo

Na quinta-feira (12), o Centro-Oeste permanece sob aviso amarelo para tempestades. O risco de granizo alcança áreas produtoras cruciais, como Dourados (MS), Ponta Porã (MS), Rio Verde (GO), Jataí (GO), Rondonópolis (MT) e Primavera do Leste (MT).

A faixa do Matopiba também recebe precipitações intensas acompanhadas por trovoadas. Os acumulados atingem cidades estratégicas do cultivo agrícola:

Maranhão: Balsas, Tasso Fragoso e Alto Parnaíba.

Piauí: Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí e Ribeiro Gonçalves.

Bahia: São Desidério, Formosa do Rio Preto, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

Panorama nas regiões brasileiras

Na Região Sul, as precipitações retornam ao oeste e ao norte após período de tempo seco. Há aviso de perigo potencial para tempestades no oeste gaúcho e catarinense na quarta-feira (11), estendendo-se ao Paraná e Santa Catarina na quinta-feira (12).

No Sudeste, a nebulosidade predomina na quarta-feira (11) com formação de névoa nas capitais paulista e fluminense. Instabilidades provocam trovoadas no oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro. As temperaturas sobem na quinta-feira (12), com máxima de 28°C em São Paulo e 29°C no Rio de Janeiro.

O litoral sul da Bahia segue sob aviso amarelo para grandes acumulados de chuva entre a divisa com o Espírito Santo e Salvador. Enquanto a capital baiana registra máximas de até 28°C, Teresina (PI) e Boa Vista (RR) enfrentam calor intenso com máxima de 38°C.

No Norte, instabilidades atuam nos setores sul e oeste. Na quinta-feira (12), vigora aviso amarelo para tempestades em Rondônia, no sudeste do Amazonas e no sudoeste do Pará e do Tocantins. As capitais registram máximas de 35°C em Palmas, Macapá e Manaus, e 37°C em Boa Vista.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.