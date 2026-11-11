Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa homem morto e três feridos

Bombeiros atendem vítimas de colisão frontal na via de acesso à Santo Antônio do Descoberto-GO - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre um Toyota Corolla e uma caminhonete Ford Ranger, nesta quarta-feira (11/11), na DF-190, próximo ao Condomínio São Francisco, no Recanto das Emas. Com o impacto entre os veículos, quatro ocupantes dos veículos ficaram presos às ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h44 e encaminhou oito viaturas para atender à ocorrência. No local, os militares encontraram duas vítimas no interior do Corolla, ambas presas às ferragens. Uma delas, do sexo masculino, não resistiu aos ferimentos após a colisão. Na caminhonete, outros dois ocupantes também estavam presos às ferragens, mas permaneciam conscientes.

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As equipes de socorro realizaram o desencarceramento das vítimas com técnicas de resgate veicular e prestaram os primeiros atendimentos com os protocolos de trauma. As três pessoas sobreviventes, sendo dois homens e uma mulher, foram transportadas conscientes e orientadas para unidades da rede hospitalar.

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Durante o atendimento, a via precisou ser totalmente interditada para garantir a segurança dos bombeiros e permitir o trabalho de resgate. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foram acionadas. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias ou as causas da colisão.











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